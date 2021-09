Zagovornik načela enakosti: Ti ukrepi vlade so bili diskriminatorni

Prejel dve prijavi

Zagovornik: Predpis je posegel v pravico do uživanja zasebnosti

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti prvega odstavka 11. člena odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid 19, ki je veljal med 29. marcem in 8. aprilom 2021. Ocenil je, da so ukrepi v njem sicer namenjeni legitimnemu cilju, vendar so bili le delno ustrezni, ne nujno potrebni in niti sorazmerni, zato je bil omenjeni del odloka do nekaterih prebivalcev diskriminatoren. Uživanje ustavnih pravic do svobode gibanja, zasebne lastnine ter zasebnega in družinskega življenja je tem osebam onemogočil samo zaradi njihovega zdravstvenega stanja oziroma njihove narodnosti ali etničnega porekla in državljanstva.Zagovornik je po prejetju dveh prijav domnevne diskriminatornosti prvega odstavka 11. člena odloka o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid 19 opravil oceno diskriminatornosti tega dela predpisa.Obravnavani odlok je ob nekaj drugih izjemah določal, da smejo iz države le posamezniki, ki so covid 19 preboleli ali pa so se proti tej bolezni že cepili.Prvi predlagatelj ocene diskriminatornosti je navedel, da ga odlok diskriminira zato, ker bolezni še ni prebolel, na cepljenje pa je moral glede na takrat veljavno nacionalno strategijo cepljenja še počakati. Navedel je, da mu je vlada z odlokom onemogočila dostop do njegove nepremičnine v tujini.Drugi predlagatelj je navedel, da je prepoved izhoda iz države protiustavna. Opozoril je na izjavo ministra za notranje zadeve o namenu odloka, ki da je bil »omejiti predvsem gibanje na naš jugovzhod«. Po njegovem mnenju je ministrovo pojasnilo pokazalo, da ukrepi omejitve izhoda iz države onemogočajo koriščenje temeljnih pravic predvsem tistim, ki imajo družinske vezi v republikah nekdanje Jugoslavije.Zagovornik je tako sklenil, da je bila omejitev izhoda iz države iz prvega odstavka 11. člena obravnavanega odloka diskriminatorna. Predpis je nekaterim osebam samo zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja oziroma narodnosti in državljanstva pretirano omejil svobodo gibanja in nesorazmerno posegel v pravico do uživanja zasebnosti v povezavi z zasebno lastnino in s pravico do zasebnega in družinskega življenja.Zagovornik ima v primeru, ko oceni, da je kakšen predpis diskriminatoren, možnost ustavnemu sodišču predlagati izvedbo ocene ustavnosti in zakonitosti predpisa. Zagovornik ni tisti državni organ, ki bi lahko sprejel končno odločitev, da je predpis neskladen z ustavo. Takšno odločitev lahko sprejme izključno ustavno sodišče. Ker je obravnavani odlok že prenehal veljati in ker domnevno neustavnost 11. člena obravnavanega odloka ustavno sodišče že obravnava, zagovornik zahteve na ustavno sodišče ne bo vložil.