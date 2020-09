Zagorje čaka na junaka

Most čez Medijo

Zaradi premoga, ki so ga več stoletij kopali v rudnikih na območju Trbovelj, Zagorja in Hrastnika, so Zasavju rekli črni revir. Potem ko so po drugi svetovni vojni oblast v Jugoslaviji in Sloveniji za pol stoletja prevzeli komunisti, so krajem v osrčju Slovenije rekli tudi rdeči revirji, saj so rudarji nekako spadali v prve vrste delavstva. No, po osamosvojitvi so zasavske rudnike pozaprli, knapi so šli v penzijo in zgodovino.Potomci pa migajo naprej in po zaslugi izjemnegaje v občini Zagorje ob Savi letos nastopila – rumena doba. Kolesar je že nosil roza majico na dirki po Italiji, osvojil je rdečo majico na dirki po Španiji, pred dnevi pa si je na najpomembnejši kolesarski dirki na svetu nadel še rumeno. Zato je Tour de France prišel tudi na zagorske ceste: z drogov javne razsvetljave visijo rumene zastave, krožišče v središču Zagorja je posvečeno častnemu občanuObčina Zagorje je za vse zagorske osnovnošolce zagotovila pralne zaščitne maske, ki se jih bodo otroci še posebno razveselili, saj sta na njih poleg občinskega grba natisnjena obraz in podpis njihovega idola. Razdelili jih bodo 1576, sicer pa občina z županomna čelu 30-letnemu Rogliču tudi letos pripravlja sprejem s pihalno godbo in še katerim presenečenjem. Že pred koncem dirke v Parizu in ne glede na končni vrstni red je namreč jasno, da je Zasavec v Franciji pisal zgodovino – kot prvi Slovenec na Touru je oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi.