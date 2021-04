Zadržali odstrel 220 medvedov

Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice je na upravnem sodišču uspelo začasno ustaviti izvajanje odstrela 220 medvedov, za katerega so lovci sicer dobili dovoljenje agencije za okolje že 2. novembra lani, a se je nanj to društvo pritožilo kot stranski udeleženec. Ker so pritožbo na ministrstvu za okolje in prostor februarja letos zavrnili, društvo zdaj spor nadaljuje na upravnem sodišču. Število medvedov pri nas je v stalnem porastu že nekaj let in je med najvišjimi v Evropi nasploh. FOTO: CHRISTINE SONVILLA/LIFE DINALP BEAR Slednje pa je društvu ugodilo in z izdajo začasne odredbe do...