Ob tem času pred 35 leti je bila na poti proti Beogradu še zadnja štafeta mladosti, množična manifestacija, s katero se je med mladimi častilo kult osebnosti Josipa Broza - Tita in utrjevalo t. i. bratstvo in enotnost med narodi Jugoslavije. Z vrha Triglava jo je 21. marca 1987 ponesla skupina desetih slovenskih takrat najboljših alpinistov, njena prva nosilka je bila Marija Štremfelj. Takrat 29-letna kranjska alpinistka je leto prej kot prva Slovenka in Jugoslovanka osvojila osemtisočak, 8047 metrov visok Broad Peak, leta 1990 pa je kot prva in še vedno edina Slovenka stala na vrhu Mount Eve...