Pašna skupnost Starijski vrh skrbi, da se območje visoko nad Kobaridom še ni zaraslo. Včasih je štela 15 članov in okoli 300 ovac, danes je članov le še osem in so še do začetka prejšnjega tedna izmenično skrbeli za natančno 148 ovac. Že pred enim tednom so namreč zasledili eno mrtvo in še eno, ki pa je bila za nameček močno ogrizena tako po vratu kot po nogah. Jasno je bilo le to, da se ni pustila ujeti volku ali pa šakalu. Člani pašne skupnosti zadnjih nekaj let živijo v nenehnem strahu pred divjo zverjo. Vsaj od pašne sezone 2019, ki se je v zgodovino zapisala kot najbolj krvava. Tedaj je ...