Zadnjih 30 let v muzeju

Opozarjajo tudi na veliko ilustrirano knjigo Osamosvojitev.

Projekt obravnava obdobje 1991–2021. FOTO: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Pripoved projekta se tako naslanja na obdobje 1991–2021, kjer sta akt osamosvojitve ter obramba RS uvod v naslednjih 30 let sprememb,« pravijo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (MNZS). »Tako na političnem in gospodarskem področju ter vstopanju v mednarodne integracije kot tudi na področju zdravstva, izobraževanja, vsakdanjega življenja, ustanavljanja novih ustanov, sprememb na področju podjetništva, okolja, lokalne samouprave, mobilnosti, novih tehnologij in komunikacij.«Pregled zadnjih 30 let pomeni uverturo v poglobljeno ukvarjanje z Republiko Slovenijo, kjer MNZS vidi priložnost za nadgradnjo dosedanje zbiralne politike. Dolgoročnejši cilj muzeja pa sta hkrati tudi dopolnitev njegovega poslanstva ter razširitev razstavne dejavnosti na obdobje zadnjih 30 let.Med bogatimi vsebinami na svoji spletni strani opozarjajo na veliko ilustrirano knjigo Osamosvojitev, ki jo je založba Miš v sodelovanju z MNZS izdala ob bližajoči se 30-letnici države Slovenije. Knjiga bralca prijetno, nevsiljivo, a hkrati strokovno ter z vrhunskimi ilustracijami popelje skozi razgibano zgodbo nastajanja države Slovenije.Z besedilom muzejske kustosinje, tudi avtorice muzejske predstavitve obravnavanega obdobja, in z ilustracijami večkrat nagrajenega ilustratorja, ki so mu nedvomno blizu likovne upodobitve različnih zgodovinskih tem, se bralci oziroma bralke lahko sprehodijo po dogajanju v slovenskem prostoru med letoma 1980 in 1992. Knjiga ponuja kronološki, objektiven, privlačen, berljiv in gledljiv preplet prelomnih dogodkov in procesov ter zanimivosti iz vsakdanjega življenja v dobrem desetletju pred razpadom Jugoslavije.Ilustracije Damijana Stepančiča so nastajale s pomočjo originalnega gradiva, ki ga hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije, in vztrajnega brskanja po vizualnih informacijah tega obdobja. Skupaj z uvodnimi teksti v poglavja in kratkimi opisi posameznih dogodkov in oseb ilustrirana knjiga Osamosvojitev vabi k skupnemu gledanju in branju več generacij in hkrati spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju.