Bilo je 30. oktobra 1959, torej pred dobrimi 64 leti, ko so pred strelski vod postavili Franca Rihtariča, ki je zagrešil kar 70 hujših kaznivih dejanj, in to od Dolenjske čez Kozjansko do Prekmurja. Rihtarič, ki ga je po mnenju akademika dr. Antona Trstenjaka v kriminalna dejanja pahnila prleška trma, si je z ubojem miličnika v Gornji Radgoni prislužil smrtno obsodbo v Jugoslaviji. Rihtariču so očitali okoli 70 kaznivih dejanj, najhujšo kazen so mu izrekli zaradi umora policista. FOTO: Oste Bakal Zločinec se je rodil kot Frančišek očetu Jožetu in materi Mariji, in sicer 23. septembra 1929 v ...