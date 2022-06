Zadnji dan koriščenja bona 21: naval na učbenike in knjige

V vsesplošni draginji se draži tudi šola. Cene učnega gradiva za osnovne šole so založniki zvišali v povprečju za deset odstotkov, podražile so se tudi ostale šolske potrebščine. Starši poravnavajo račune z gotovino in boni 21, ki jim veljavnost poteče prav danes. Zato je v knjigarnah vladala nepopisna gneča.

Veliko bonov je šlo za nakup knjig

Ob koncu šolskega leta se ponavadi poveča gneča v knjigarnah, ker starši začnejo kupovati šolske potrebščine in učbenike, in tudi letos je bilo tako, predvsem pa se je danes obisk v knjigarni Konzorcij Mladinske knjige močno povečal prav zaradi koriščenja bonov 21, ki velja še danes. V knjigarni so pričakovali, da bo večina kupovala učbenike. A so bili presenečeni, ker je večina unovčenih bonov šla za nakup knjig, od leposlovja, domačega in tujega, do priročnikov in strokovne literature. Tega se v knjigarni tudi najbolj veselijo, saj to pomeni, da ljudje kupujejo knjige, so navedli za STA.

V Mladinski knjigi so sicer nekatere zvezke podražili za skoraj 50 odstotkov, učbenike med 10 in 20 odstotkov, a cene vsega, denimo delovnih zvezkov, učbenikov in šolskih potrebščin utegnejo do začetka novega šolskega leta še narasti, so še dodali v knjigarni.

V založbi DZS so prilagodili cene njihovim učnim gradivom zgolj na manjšem segmentu, v povprečju za sedem odstotkov, je za STA dejal Gregor Božnik iz DZS. Kot je poudaril, so cene zvišali prav vsi založniki, in sicer različno, v povprečju ocenjujejo nekje za 10 odstotkov. Ob tem je navedel eno od osnovnih šol, kjer pet delovnih zvezkov različnih založb za 6. razred danes stane 87,20 evra, lani je stal 80,05 evra, torej za iste delovne zvezke bodo morali starši odšteti dobrih sedem evrov več.

Kot glavni razlog za dvig cen je navedel soočanje z zelo zaostrenimi razmerami na trgu surovin in energentov.

Starši poravnavajo račune z vsemi plačilnimi sredstvi, vključno z gotovino in boni 21. Te koristijo za nakup učbenikov, delovnih zvezkov in knjig. Resnejši porast koriščenja so zaznali že v prvi polovici junija, v drugi polovici pa se zadeve samo še stopnjujejo, je dejal. Po njegovem mnenju lovijo zadnje trenutke, saj so v zadnjih nekaj dneh imeli pravi naval.

»Tako se zadnje dni dobri dve tretjini učbenikov in delovnih zvezkov prodata s koriščenjem bonov 21, kar je poseben izziv tako za starše, kot naše prodajno osebje,« je še pripomnil.

Direktorica Založbe Rokus Klett Maruša Dejak je za STA pojasnila, da so z letošnjim letom bili primorani dvigniti cene gradiv v povprečju za 7,9 odstotka. Kot glavni razlog za višje cene navaja povišanje proizvodnih stroškov za 47 odstotkov pri nabavi surovin, cen skladiščenja za 63 odstotkov, distribucije za 7,2 odstotka ter energentov za dobrih 85 odstotkov.

Primerjava cen kompleta petih samostojnih delovnih zvezkov Radovednih pet skupaj s prilogami in praktičnim gradivom za naravoslovje in tehniko, ki ga v založbi tržijo v kartonski škatli ter se ga od vseh kompletov za 5. razred največ uporablja, se je podražil za sedem evrov in po novem stane 75 evrov.