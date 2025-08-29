Zadnji aplavz koroškemu pobeju Francu Šegovcu (FOTO)

Z žalno sejo se je začela sreda za Slovenjgradčane, ki so se zgodaj dopoldne zbrali v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovenj Gradcu in se z županom Tilnom Kluglerjem na čelu vpisali v žalno knjigo ter poslovili od častnega meščana Franca Šegovca, legendarnega glasbenika, ki je bil poleg bratov Avsenik in Lojzeta Slaka eden od stebrov narodnozabavne glasbe.

Številni muzikanti so prišli v narodnih nošah. Foto: Mojca Marot

Številni so se nato že pred opoldnevom začeli zbirati na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer so se poslovili od harmonikarja in soustanovitelja ansambla Štirje kovači. V žalnem zboru je bilo tudi več sto glasbenikov iz vse Slovenije, 70 pa se jih je za zadnje slovo odelo v narodne noše., največji zbiratelj in poznavalec starejše domače glasbe, se je Šegovcu poklonil z izbranimi besedami. Med drugim je razkril, da je Franc, ki je leta 1954 zasnoval ansambel Štirje kovači , v noči na ponedeljek, malo pred drugo uro zjutraj, zaspal na rokah njegove ljubljene življenjske sopotnice. Ta je svojemu Francu ob grobu v solzah namenila te besede: »Ljubi moj, hvala ti za 64 let čudovitih skupnih poti. Ko pridem k tebi, bova nadaljevala najine poti. Z ljubeznijo, tvoja Hermina.«

1954. LETA je zasnoval ansambel Štirje kovači.

Kot je poudaril Golobič, je imel Franc dve življenjski sopotnici. Harmoniko in ženo Hermino. Obe sta mu polnili dušo in mu daljšali življenje. In seveda Štiri kovače, ki jih je imel rad, kot bi bili njegovi otroci. Hermina se je Štirim kovačem kot pevka pridružila leta 1972, skupaj z njo so bili na odru 53 let, Štirje kovači pa še 18 let dlje, saj so lani praznovali okroglih 70 let obstoja, za kar se jim je že leta 2021, pri dobrih 66 letih, uspelo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši neprekinjeno delujoči ansambel na svetu. Za kar ima veliko zaslug Frančeva nečakinja Lucija Fink; 70-letnico so Štirje kovači zaznamovali s številnimi nastopi po Sloveniji in posneli dokumentarni film.

Novih viž in verzov več ne bo

Šegovcu, ki je maja letos dopolnil 88 let, je ob grobu spregovoril njegov prijatelj Vinko Šimek, ki je s Francem velikokrat stal na odru, tudi takrat, ko so ju skupaj okronali za častna člana Društva pesnikov slovenske glasbe (DPSG). »Franca bomo vedno čutili v njegovih melodijah in besedilih, saj so vsa imela smisel in bila povezana z nekimi dogodki ali neko osebo,« je dejal Šimek. In mu polaskal, da je bil on »dodana vrednost na zemlji, ki je še kako obogatil slovensko narodnozabavno glasbo«.

Leta 2021 so se vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši neprekinjeno delujoči ansambel na svetu.

Da so pesmi Štirih kovačev polne miline, s katerimi so znali očarati in pobožati dušo ter srce slehernega poslušalca domače glasbe, je v svojem govoru, v imenu DPSG in delno v verzih, poudaril Franci Smrekar, tudi sam avtor besedil. »Prišel je čas grenkih spoznanj, ko so ti iz dneva v dan jenjale moči, klonil kot ptica v letu si. V kotu tam bo zdaj samevala harmonika vse dni, novih viž in verzov več ne bo, odložil si svoj meh in pesniško pero. Nam pa pustil bogato sled, ki pusti jo le glasbeni poet,« je dejal Smrekar.

Pogrebno mašo je daroval nadžupnik Franc Linasi, zapela je znana koroška glasbena družina Breznik, žalni zbor pa je Francu Šegovcu namenil še zadnji aplavz. In še zadnjič so mu v slovo, tisto najbolj znano vižo stoletja Kam le čas beži, zaigrali in skupaj s prisotnimi zapeli Frančevi dečki, Štirje kovači: Srečko in Jože Sedar, Zdenko Zdovc, Andrej Hudobreznik in Andrej Šmon, ki se jim je na harmoniki pridružil Martin Juhart.

Francu sta se poklonila tudi Vinko in Sonja Šimek. Foto: Mojca Marot

Frančeva žena Hermina z vrtnico in Štirje kovači ob grobu na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu Foto: Mojca Marot