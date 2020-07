Zadnje številke: več Slovencev na intenzivni negi

Okužbe po občinah

V torek so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 13 občinah po državi. Dva primera so odkrili v Hrastniku, kjer je žarišče v domu za starejše, po enega pa v Ljubljani, Dravogradu, Celju, Škofji Loki, Ajdovščini, Ilirski Bistrici, Šenčurju, Kočevju, Škofljici, Tišini, Vojniku in občini Dobrova - Polhov Gradec.

V torek je bilo v Sloveniji na novi koronavirus testiranih 919 ljudi, od tega so prisotnost virusa sars-cov-2 potrdili pri 14 (enako kot v torek, ko je bilo opravljenih 874 testov). V bolnišnici se je zaradi covida 19 zdravilo 21 ljudi (štirje več kot v ponedeljek), od tega na intenzivni negi štirje, eden več kot dan prej. Po podatkih, ki jih je sporočila vlada, ni bilo novih smrtnih žrtev.Infektologinja in vodja strokovne skupine, ki svetuje vladi,je v torek opozorila, da hodimo po robu , saj sta vsakodnevno ali večdnevno povečanje lahko napoved rasti po eksponencialni krivulji. Ponovno se povečuje tudi število uvoženih primerov. V 30. tednu, med 20. in 26. 7., je bilo iz Hrvaške uvoženih pet primerov, skupaj 11, kar je velik porast od tedna prej (2), še vedno pa precej manj kot v tednih pred tem (19 in 24), kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.