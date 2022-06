Zadnje slovo od Borisa Pahorja: na pogreb prišli tudi predstavniki vlade

Na tržaškem pokopališču pri sv. Ani so se danes poslovili od tržaškega pisatelja in akademika Borisa Pahorja, ki je v 109. letu starosti preminil na svojem domu v Trstu prejšnji ponedeljek. Na pogrebni slovesnosti, ki so se je udeležili tudi visoki predstavniki slovenske vlade, se je po pričakovanjih zbrala velika množica.

Današnje pogrebne slovesnosti so se med drugim udeležili ministrica za kulturo Asta Vrečko, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.

Pahor se je rodil leta 1913 v slovenski družini v Trstu. Kot otrok je bil priča fašističnemu požigu Narodnega doma v Trstu. Med drugo svetovno vojno se je pridružil osvobodilni fronti, leta 1944 so ga nemške oblasti poslale v koncentracijsko taborišče Natzweiler-Struthof. Kasneje so ga prestavili še v druga taborišča.

Vse življenje je opozarjal na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam. Njegovo najbolj znano delo je Nekropola, v kateri je opisal taboriščno izkušnjo in s katero je zaslovel tudi po Evropi. Bil je tudi prejemnik številnih priznanj, med njimi Prešernove nagrade, srebrnega častnega znaka RS in francoskega reda legije časti.