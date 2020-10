Zadnje opozorilo: Kadra primanjkuje, nujno je pripraviti bolnišnice

Natančne številke, koliko kadra primanjkuje, ne ve nihče

Glavno ozko grlo so medicinske sestre

Skrajni čas je, da pripravimo bolnišnice, tako običajne kot intenzivne oddelke, d, je opozoril vodja strokovne skupine za intenzivno nego. Po njegovih besedah se moramo zavedati, da bo med deset in 20 odstotkov obolelih potrebovalo bolnišnico, število novih okužb pa narašča.Noč je spomnil, da že od nabave ventilatorjev ob prvem valu epidemije poudarja, da bo ob hitrem naraščanju števila novih okužb, s katerim smo sedaj soočeni, težava kader in ne oprema. »Nihče ne more povedati natančne številke, koliko kadra primanjkuje. Vse je namreč odvisno od situacije, koliko bolnikov bo prišlo v bolnišnice in koliko jih bo potrebovalo intenzivno nego,« je dejal.Po njegovih besedah je nesporno dejstvo, da se bo zaradi naraščanja števila novih okužb povečal pritisk na bolnišnice, da bo zdravstvenega kadra primanjkovalo in bo zato treba začasno ukinjati elektivne programe. »Kader bomo morali premeščati na oddelke za bolnike s covidom-19, pri čemer je treba tudi upoštevati, da se v drugem valu srečujemo z bistveno večjo obolevnostjo medicinskega osebja kot v prvem valu,« je dodal.Pri zdravstvenemu kadru so po Nočevih besedah zagotovo glavno ozko grlo medicinske sestre. Dejal je, da je pomanjkanje tega kadra na obeh segmentih, tako v intenzivni kot neintenzivni negi, primanjkljaj pa je različen od oddelka do oddelka. »V ljubljanskem kliničnem centru je trenutno razpisanih več kot 100 prostih delovnih mest za medicinske sestre, a praktično ni prijav,« je ponazoril.Na vprašanje, ali bo premeščanje kadra na oddelke za koronavirusno bolezen zahtevalo dodatno usposabljanje, to pa bi terjalo nekaj časa, je Noč odgovoril, da je najučinkovitejša rešitev v oblikovanju mešanih ekip, v katerih je tako izkušen kot neizkušen kader. Pri tem je namero o preoblikovanju bolnišnice Topolšica v bolnišnico za oskrbo bolnikov s covidom označil za pametno strategijo. Po njegovih besedah je to tudi stališče strokovne skupine.