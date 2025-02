Zadnja Trumpova napoved v slabo voljo spravlja tudi slovenska podjetja

Uvedba ameriških 25-odstotnih carin na uvoz jekla in aluminija, ki bo skladno z odločitvijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa v veljavo stopila 12. marca in bo veljala tudi za EU, je slaba novica, se strinjajo slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z jeklom in aluminijem. Predvsem se bojijo še večjih pritiskov konkurence.

Jeklarska skupina Sij v ZDA vidi pomemben trg z dolgoročnim potencialom, lani pa je tam ustvarila 9,9 odstotka prihodkov od prodaje oz. približno 16,5 odstotka več kot v letu pred tem, so za STA povedali v Siju.

»Z lastnim podjetjem Sij Americas smo v ZDA prisotni že več kot 30 let, leta 2022 pa smo vzpostavili tudi lastno, več kot 3000 kvadratnih metrov veliko skladišče blizu Chicaga v mestu Romeoville, da naše izdelke še bolj približamo kupcem in si izborimo še večji tržni delež na ameriškem trgu,« so pojasnili.

Ob tem so spomnili, da ima Slovenija trenutno za izvoz nerjavne debele pločevine v ZDA dodeljeno četrtletno uvozno kvoto, ki je oproščena carinskih dajatev. Količine, ki presegajo to kvoto, pa so obremenjene s 25-odstotno uvozno carino na jeklo.

Sij spremlja razvoj dogodkov

Na področju orodnih jekel imajo za nekatere vrste, ki jih ameriška jeklarska podjetja ne proizvajajo ali pa jih izdelujejo v omejenih količinah, odobrene t. i. izločitve. Te veljajo za točno določene kakovosti in dimenzije izdelkov. Če za posamezno vrsto jekla izločitev ni odobrena, je tudi ta uvoz obremenjen z 25-odstotno carino, so dodali.

»Podrobnosti o tem, ali bo sistem carin ostal enak kot doslej ali pa bodo uvedene nekatere spremembe glede kvot, izločitev glede na zelo splošne napovedi ameriškega predsednika še niso jasne,« so opozorili. »Ukinitev kvot in izločitev ter morebitno nadaljnje zviševanje uvoznih dajatev bi negativno vplivalo na našo cenovno konkurenčnost v primerjavi z ameriškimi proizvajalci jekla, zato bomo skrbno spremljali razvoj dogodkov in se odzivali skladno z našimi strateškimi cilji,« so napovedali.

Impol teži k čim večji razpršenosti

V predelovalcu aluminija Impol so medtem obseg izvoza v ZDA kot odgovor na protidumpinške postopke zmanjšali že v letu 2020, so navedli za STA. Tudi tedaj je ZDA vodil Trump. Skupina je tako še leta 2019 na trgu ZDA realizirala 10 odstotkov celotne prodaje, v letu 2020 pa se je ta delež znižal na 4,5 odstotka.

»Zaradi nadaljnjih pritiskov in negotovosti, saj antidumpinške stopnje niso bile fiksno postavljene, ampak dopuščajo možnost naknadnega poračuna, se je obseg prodaje dodatno zmanjševal,« so pojasnili. Lani tako ni predstavljal niti treh odstotkov celotne prodaje skupine Impol.

»Vsekakor dodatne carine v ZDA ob nespodbudnem stanju na trgu Evrope ne pomenijo nič dobrega, saj se bomo v že tako zahtevnih razmerah soočali s še večjimi pritiski konkurence in dodatno omejenimi tržnimi priložnostmi,« so poudarili v Impolu.

Zatrdili so še, da posledično težijo k čim večji razpršenosti prodajnega programa, tako po geografskih trgih kot po izdelkih in industrijah, s čemer skušajo čim bolj optimalno obvladovati tržna nihanja in zagotavljati stabilnost poslovanja.

Ukrepi, ki vodijo v trgovinske vojne, ne prinašajo ničesar dobrega

Še manj so od ameriškega trga odvisni v proizvajalcu primarnega aluminija in aluminijevih zlitin Talum. Lani so tam prodali manj kot pol odstotka svoje proizvodnje, zato jih carine ne bodo neposredno prizadele, so razložili za STA.

»Kakšni bodo indirektni učinki, je v tem trenutku zgolj ugibanje. Vsekakor pa kakršenkoli ukrep, ki lahko vodi v trgovinske vojne, ne more pozitivno vplivati na nikogar,« so podčrtali.

»Še toliko bolj nas lahko skrbi učinek na industrijo materialov, ki se v Evropi zaradi neprimerljivih pogojev poslovanja že tako sooča s padanjem svoje konkurenčne sposobnosti v primerjavi s konkurenti iz drugih delov sveta,« so pristavili.