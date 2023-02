Zadišalo je po svežem kruhu (FOTO)

Med najbolj prepoznavnimi dogodki, ki jih pripravlja Društvo kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk, je poleg razstave in ocenjevanja potic tradicionalna razstava suhokrajinskih dobrot. Letos so članice društva pripravile že 27. razstavo, tokrat spet ta pravo, v živo, lanska pa je bila virtualno. Tako je spet prijetno zadišalo po sveže pečenem domačem kruhu, različnih prazničnih pecivih in pekovskih izdelkih.

Medena hiška in pogača Milene Iskra.

Majda Hrovat je spekla Valentinovo srce.

Na tridnevni razstavi so obiskovalci lahko občudovali štruklje, šarklje, pogače, pletena srca, adventne venčke, krofe, posode za golaž, šunko v testu in druge suhokrajinske dobrote. Poleg krušnih izdelkov so postavili na ogled med in izdelke iz medu, izbor suhokrajinskih vin, različna ročna dela, izdelke domače obrti in izdelke najmlajših iz vrtca. Predsednica društva Tadeja Lavrič je ob odprtju poudarila, kako pomembno vlogo ima kruh v našem življenju. Obiskovalci, ki so se sprehodili skozi kulinarično razstavo, so lahko občudovali izdelke izpod pridnih in marljivih rok gospodinj, ki že leta pripravljajo in bogatijo tradicijo, identiteto in kulturo. Tudi predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto Štefka Vidic in župan Jože Papež sta bila navdušena nad videnim in sta pohvalila članice društva, teh je okoli 70, da vztrajajo in prenašajo kulinarično dediščino zanamcem.

Od leta 1973 Začetki povezovanja kmetic na Dolenjskem segajo v leto 1973. Na območju Žužemberka je aktiv kmečkih žena začela ustanavljati Ivanka Novinec, mentorstvo pa je prevzela Lea Hotko. Leta 1990 je delovanje društev v sklopu KGZS prevzela Kmetijsko svetovalna služba. V letu 1991 je ustanovila devet krajevnih društev kmečkih žena. Slavka Legan je postala prva predsednica na žužemberškem koncu in ostala na položaju dolgih 17 let. Ob ustanovitvi novih občin leta 2000 se je društvo osamosvojilo in prevzelo novo ime, Društvo kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk.

Mladi harmonikar je raztegnil meh.

27. razstavo so že pripravili v Žužemberku.

Najstarejši članici Veronika Gorenčič in Marija Jarc vsako leto sodelujeta na razstavi.

Pester in prijeten kulturni program so z glasbo, petjem in recitacijami obogatili učenci Osnovne šole Žužemberk, članice Društva kmečkih žena Novo mesto pa s skečem za zvrhano mero smeha. Z obilo pozitivne energije, primerno izbrano vezno besedo je voditeljica Brigita Lavrič sklenila prireditev besedami: »Tako kot zavest o veličini Prešerna nosi skoraj sleherni Slovenec, vse od vstopa v šolo ali še pred tem, tako upamo, da so in bodo tudi v prihodnje Suhokrajinčani ponosni na Društvo kmečkih žena Suha krajina, ki s svojimi tečaji kuhe in peke skrbe, da suhokrajinske dobrote ne bodo šle v pozabo!«