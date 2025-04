Zadeva Trenta: tožilstvo za Janšo zahteva zapor in omenja korupcijo, obramba govori o političnem procesu

V zaključku sojenja v odmevni zadevi Trenta, kjer so zaradi domnevno spornega nepremičninskega posla obtoženi predsednik SDS Janez Janša, nekdanji direktor Imosa Branko Kastelic in nekdanji direktor Eurogradenj Klemen Gantar, so danes tožilci in odvetniki predstavili svoja stališča.

Mnenja si ostro nasprotujejo – tožilstvo govori o korupciji, obramba o politično motivirani zaroti, je poročala STA.

Tožilstvo: Gre za tipični primer korupcije

Tožilec Boštjan Valenčič iz Specializiranega državnega tožilstva je v sklepni besedi poudaril, da obtoženim ne očita preprodaje zemljišča z dobičkom, temveč preplačilo nepremičnine, za katero naj bi vedeli, da na njej ni mogoče graditi.

»Gre za tipičen primer korupcije med direktorjem podjetja in takratnim predsednikom vlade,« je dejal Valenčič in dodal, da to predstavlja oteževalno okoliščino za Janšo.

Tožilstvo tako predlaga dve leti zapora za Janšo in Kastelica, leto dni pogojno za Gantarja ter še odvzem domnevno pridobljene premoženjske koristi. Valenčič je poudaril, da je podjetje Imos s poslom utrpelo škodo, Janša pa naj bi prek posla pridobil stanovanje v Ljubljani, ki ga je delno financiral s prodajo po mnenju tožilstva močno precenjenega zemljišča v Trenti.

Odvetniki: Ni dokazov, obtožba je neutemeljena

Odvetniki obtoženih so v svojih zaključnih besedah ostro zavrnili vse očitke in zahtevali oprostilno sodbo. Janšev zagovornik Franci Matoz je dejal, da gre za »ponovitev politično motiviranega procesa«, podobno kot v primeru Patria. »Moj klient ni storil ničesar nezakonitega. Celoten kazenski postopek je namenjen njegovi diskreditaciji in politični likvidaciji,« je zatrdil Matoz.

Franci Matoz. FOTO: Leon Vidic/delo

Izpostavil je tudi neskladje v oceni vrednosti zemljišča in poudaril, da Janša ni imel nobenega stika z drugimi obtoženimi pred začetkom sojenja. »Ne vem, kdaj naj bi bil skovan ta tako imenovani naklep med ljudmi, ki se sploh niso poznali,« je pripomnil.

Zagovornik Branka Kastelica, Gorazd Fišer, in zagovornica Klemna Gantarja, Martina Žaucer Hrovatin, sta se strinjala, da bi tožilstvo moralo že zdavnaj umakniti obtožnico. Žaucer Hrovatin je ob tem izrazila začudenje, da je tožilec šele v sklepni besedi prvič izrecno omenil korupcijo, medtem ko je bila doslej glavna obtožba zloraba položaja. Po njenem mnenju to dokazuje, da je obramba uspešno zavrnila vse ključne očitke.

Janša: »Proces je farsa«

Janez Janša je pred začetkom obravnave pred sodišče prinesel tablo s hišno številko nepremičnine v Trenti, ki je bila predmet spornega posla, in dejal, da je bila zadnjih 20 let v medijih prikazana kot »ničvredno zemljišče«. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bo sodba razkrila realne informacije in proces označil za farso, ki se sploh ne bi smela začeti.

V nagovoru sodišču je poudaril, da je imel kot lastnik nepremičnine pravico, da jo proda po poljubni ceni, ter da ni šlo za oškodovanje podjetja Imos, temveč za prodajo pod ceno.

Sodba v petek

Sodba v primeru Trenta bo znana v petek. Obramba si obeta oprostilno odločitev, tožilstvo pa vztraja pri zapornih kaznih in odvzemu premoženja.