Zadeva Biobanka: »Ne bomo dopustili, da bi bili starši figure na šahovnici različnih interesov«

Odvetnik Urban Vrtačnik, ki zastopa imetnike vzorcev celic v propadli Biobanki, je na včerajšnji novinarski konferenci Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) pozval, naj podjetju GaiaCell odredi inšpekcijski ukrep, s katerim bi zagotovili varstvo teh celic. Meni, da je agencija v zadevi večkrat ravnala nezakonito.

Vrtačnik zastopa več kot 850 staršev otrok, ki so imetniki matičnih celic v zadevi Biobanka. Danes je poudaril, da bi JAZMP morala podjetju GaiaCell, ki je po propadu Biobanke prevzelo vzorce, v 24 urah odrediti inšpekcijski ukrep. S tem bi zavarovala integriteto celic, če pa tega ne stori, bo odgovorna za potencialno izgubo celic. Podjetje GaiaCell, ki je lani prevzelo vzorce Biobanke, je JAZMP namreč zažugalo, da vzorcev ne bo več hranilo. Takratni stečajni upravitelj Biobanke Matej Žunič se je nato s podjetjem dogovoril, da bo vzorce varno hranilo še vsaj do danes.

Kot je poudaril, so bili v zadnjem času s strani pristojnih posredovani nekatere netočne informacije in stališča, prav tako zadeva v javnosti do zdaj ni bila predstavljena celostno. Nedopustna in nezaslišana se jim zdi izjava ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, ki je pred tremi dnevi v izjavi za oddajo 24 ur, ko je Gordana Živčec Kalan, ki ima v lasti podjetje GaiaCell, ta ima trenutno v hrambi več kot 4000 vzorcev matičnih celic novorojenčkov, napovedala, da bo včeraj ugasnila hladilnike, če država ne najde ustrezne rešitve. Ministrica je dejala, da gre za zasebno odločitev staršev, da bodo matične celice shranili v zasebnem podjetju, zato ni razloga, da bi stroške nadaljnje hrambe prevzela država. Ob tem pa je shranjevanje matičnih celic primerjala z vlaganjem v delnice in sklade.

JAZMP je pred tem, 1. avgusta, izdala odločbo, v kateri je Biobanki v stečaju naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum mora v skladu z odločbo skleniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Odvetnik Vrtačnik je bil danes do tega kritičen. »Mislim, da ta odločitev JAZMP ni samo nesmotrna, ampak tudi nezakonita,« je poudaril. Nadomestno hranjenje celic se je v tem primeru že izčrpalo, saj je nadomestno shranjevanje, vendar le za nekaj škatel, že prevzelo podjetje Celica. »Manever JAZMP, ki poskuša stečajni upraviteljici, ki nima ne sredstev ne kapacitet, naložiti hrambo oziroma sklepanje nadomestne hrambe, lahko štejemo samo kot izogibanje lastni odgovornosti,« je prepričan Vrtačnik.

Stroške naj prevzame država

Poudaril je, da bi država morala prevzeti stroške v zadevi Biobanka. Starši so namreč skladno s pogodbo z Biobanko svoje obveznosti izpolnili, tako da se podjetje »s tretjo osebo mimo staršev ne more in ne sme dogovoriti, da bi breme prevalilo na starše«. Velja namreč prepoved sklepanja v breme tretjih.

, eden od staršev, je povedal, da so se prvič seznanili z možnostjo za hranjenje matičnih celic v šoli za starše, kjer so jim to predstavili, niso pa jim predstavili specifičnih podjetij , ki se s tem ukvarjajo. S partnerico sta se odločila za Biobanko, ker je bilo pri tej tudi po lastnem preiskovanju videti vse v redu. »Moti nas odnos države do te situacije. Glede na to, da so te zadeve v Evropi in Sloveniji regulirane, mislim, da mora država pri tem odgovarjati,« pravi. Dr., še eden od staršev, je poudaril, da je pravno razvidno, da je bil JAZMP, ki je institucija s pooblastili države, kriv za to, ker je sprejemal pogodbe, ki ne pijejo vode, tako da bo država morala te stroške pokriti tako ali drugače. Vprašanje je samo, ali bo pokrila nadomestno hrambo, kar bi bilo veliko ceneje kot to, da bi morala pokrivati odškodnine, če bi te celice propadle.

JAZMP po mnenju Vrtačnika ni opravila svoje nadzorne dolžnosti. Agencija namreč kljub nekaterih ugotovljenim nepravilnostim v Biobanki ni izdala odločbe, s katero bi ji prepovedala dejavnost.

Poleg tega je agencija dopustila, da je vzorce hranilo podjetje GaiaCell, ki za to ni imelo ne dovoljenja niti soglasja staršev. Kot je poudaril Vrtačnik, sta za shranjevanje delov človeškega telesa potrebna dovoljenje tistega, ki shranjuje, in soglasje tistega, od katerega izhajajo celice. »Ne bomo dopustili, da bi bili starši šahovske figure na šahovnici različnih interesov, zlasti komercialnih,« je še poudaril odvetnik.

Okrožno sodišče v Ljubljani je prejšnji teden za novo stečajno upraviteljico imenovalo Sanjo Purić. Zdaj že nekdanji stečajni upravitelj Žunič je povpraševanje po nadomestnem shranjevanju celic poslal na vseh 29 ustanov, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Interes za nadaljnja pogajanja in usklajevanja so izrazile štiri zasebne ustanove. Z njimi je začel tudi pogajanja.