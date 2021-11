Začimbna sol v čast noni Angeli (FOTO)

»Nona Angela je vedno znala povedati: 'Jest', pit' in se jemet rado. To je življenje!' Vedno nam je kuhala, vsak dan brez izjeme, 40 let in več,« pove vnuk Mitja Kolman: »Hodila je na vrt, posmukala začimbe, prinesla kakšne iz Trsta, tam je delala, in pripravljala hrano. Z nono smo za glavne obroke sedli za mizo in pojedli v miru.«

Fina Isolana

Tako kot je naredila babica, pri Kolmanovih poskušajo navaditi tudi mlade: »Naj si vzamejo nekaj časa zase, skuhajo, sedejo skupaj za mizo in uživajo.« Hrano je treba oplemenititi in prav zaradi tega se splača poiskati ozko Gregorčičevo ulico v starem mestnem jedru Izole ali pobrskati po spletu za Fina Isolana. Začimbne soli Kolmanovih ponudijo razkošje istrskih okusov. Sol plemenitega porekla pripravljata 41-letni Mitja in 69-letni oče Dušan Kolman. Pisalo se je leto 2015, ko sta Mitja in žena Sanja skupaj s starši začela zgodbo Fina Isolana.

Dušan na stojnici ponudi začimbno sol. FOTO: Boštjan Fon

»Žena izhaja iz gastronomije. Porodila se nama je ideja, saj imamo pred nosom soline, in seveda zelišča,« pove Mitja in nadaljuje: »Sami ne nabiramo zelišč, ta se pridobivajo nadzorovano. Najprej gredo v zbirne centre, tam se opravijo vse potrebne analize, preveri se tudi pravilnost vrste in šele potem pridejo do nas skupaj s tehničnim listom, potem pa nato gredo v nadaljevanje postopka proizvodnje soli.« Mitja pove, da nato zelišča meljejo in jih dodajajo njihovi pridelani grobi soli. »Naša sol je nerafinirana in nejodirana, čista, kot jo poberemo.«

Kje pa jo poberejo? Ne boste verjeli, a Kolmanovi imajo v Sečovljah v najemu čisto pravo solno polje. »Ker je sol večji del naših izdelkov, je fino, da poznamo celoten postopek do obisti. Zato smo najeli solno polje in sami pridelujemo sol in solni cvet.« Mimogrede, ste vedeli, da če solinarji poberejo solni cvet, ostanejo brez soli? »Nekako tako gre: če pobereš 400 kilogramov solnega cveta, si ob okoli 40 ton soli.« »Po drugi strani pa je solni cvet nekaj najlepšega, kar nam je podarilo morje,« doda Dušan.

Visoka ocena

Sol in zelišča meša Mitja. »Vedeti je treba, koliko posameznih sestavin se zmelje in kako fino zmleti začimbe za kakšno mešanico.« Pri Fini Isolani poleg solnega cveta ponujajo celo paleto mešanic soli.

Ponujajo tudi čajne mešanice. FOTO: Boštjan Fon

»Imena smo nadeli domača. Prva je Klasična, ki vsebuje vsa tipična zelišča jadranske obale. Morska je mešanica tipično mediteranskih začimb za ribe in vse, kar prihaja iz morja. Frišna se uporablja za kuharijo, ki temelji na zelenjavi, pa za jagnjetino ali perutnino s prevladujočo noto mente in žajblja. Manještra je klasična mešanica začimb in soli, recepturo je navdihnil spomin na okuse naše none Angele, ta je primerna za juhe, enolončnice, golaže, gobe in podobno. Matasta, po italijansko pomeni malo trčena, je taka mešanica, kjer so sestavine malo samosvoje. Gre za čili, lupino pomaranče, burbonsko vaniljo, cvet sivke in bezga. Izjemno je primerna za začinjanje mesa in mladega sira.«

Jest', pit' in se jemet rado. To je življenje!

Mešanice aromatičnih začimbnih soli sestavljajo še Luštna, v kateri prevladuje smilj in je nežna, primerna za cel nabor blagih jedi in ocvrtega krompirja, ter Grill, s katero Kolmanovi ponujajo izziv: mešanico pomešajte z medom, oljčnim oljem in limoninim sokom ter tako marinirajte meso, preden ga podate nad vroče oglje. Ne smemo pozabiti še na Tartufo Nero, ki navduši vsakega gurmana, gre pa za mešanico solnega cveta in poletnega tartufa, ki je na ocenjevanju Great Taste Award v Veliki Britaniji dosegel zavidljivo visoko oceno.

Smilj za poletno noto Soli z začimbami Fina Isolana ne vsebujejo česna ali čebule. »Česna predvsem zaradi nam neljubega porekla iz Kitajske ali Indije ne uporabljamo, poleg tega mnogo ljudi teh dveh sestavin v hrani sploh ne mara. Česen ali čebula naj se jedi dodata sveža, naravnost z domačega vrta. Okusi Jadrana so nežni, blagi, okus ni težak,« pravi Mitja Kolman: »Naša posebnost je uporaba smilja. To je majhen, nizek grmiček, ki samoniklo raste na obali Jadrana, je izjemno aromatičen in doda poletno noto vsem našim solnim mešanicam.«

»Naše soli niso neki tehnični izdelek,« pravi Dušan: »Okusi so različni, in če komu paše, naj uporabi sol za drugo jed, kot je priporočena na etiketi kozarčka. Glede na trud in vložek nismo dragi, celo cenejši smo na kilogram kot industrijski proizvajalci soli in zelišč. Lahko se najde v naši trgovinici v Izoli, na policah najboljšega soseda ter na spletu, saj vam vašo najljubšo solno mešanico pošljemo kar na domači naslov.« Sin Mitja zaokroži: »Želimo biti primerni za vse, ne nekaj visokoletečega. Dobra, okusna hrana je za vse. Že na začetku nismo želeli fascinirati s kompleksnostjo, ampak navdušiti s preprostostjo.«

Vsak kozarček je pripravljen ročno. FOTO: Boštjan Fon

Zelišča se nabirajo in kontrolirajo, nato gredo šele v predelavo. FOTO: Osebni arhiv

Začimbne soli kot spomin na nono Angelo FOTO: Boštjan Fon