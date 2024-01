Začetek stavke upravnih enot, vključno z ljubljansko in mariborsko

Zaposleni na večini upravnih enot po državi danes začenjajo tridnevno stavko. V tem času bodo zagotavljali najnujnejše storitve, ponekod bodo zaprti krajevni uradi. Po podatkih Sindikata državnih organov Slovenije bodo na 26 upravnih enotah, vključno z ljubljansko in mariborsko, stavkali danes, jutri in v sredo. Na 15 upravnih enotah pa so se odločili za enodnevno stavko na enega od teh treh dni.

Že tretji teden pa se nadaljuje zdravniška stavka. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides in vladni pogajalci naj bi se danes znova dobili na pogajanjih.

Za danes so enodnevno stavko napovedali zaposleni na UE Sevnica in Kočevje, jutri bodo le en dan stavkali na UE Črnomelj. V sredo pa so enodnevno stavko napovedali na naslednjih upravnih enotah: Ajdovščina, Celje, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Laško, Nova Gorica, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Za tridnevno stavko pa so se odločili uradniki v Brežicah, Cerknici, Domžalah, Gornji Radgoni, Grosupljem, na Jesenicah, v Kopru, Kranju, Krškem, Lendavi, Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Metliki, Mozirju, Murski Soboti, Novem mestu, Ormožu, na Ptuju, v Radovljici, Rušah, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Trebnjem, Velenju in Žalcu.

Na zborih stavkajočih, ki bodo potekali v nekaterih zdravstvenih ustanovah, pa naj bi razkrili tudi število umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo, ki so jih zbirali v minulem tednu.