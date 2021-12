Začetek smučarske sezone: ta smučišča že zagnala naprave

Z zagonom žičniških naprav na Rogli, Krvavcu, Kopah in Voglu se danes tudi v slovenskih smučarskih centrih začenja smučarska sezona. Zaradi aktualnih omejitev običajnih družabnih dogodkov ob zagonu žičnic letos ne bo, smučarji pa bodo morali za njihovo uporabo izpolnjevati pogoj PCT. V soboto bodo sezono začeli v Kranjski Gori, na Kaninu in Golteh.

Slovenska smučišča so po zaslugi nizkih temperatur, deloma pa tudi snežnih padavin v zadnjih dneh, vsaj deloma že pripravljena na sprejem prvih smučarjev. Na Rogli bodo tistim, ki najtežje čakajo na prvo smuko, na voljo vlečnice Uniorček, Košuta in Jasa ter štirisedežnica Planja.

Tudi na Krvavcu odpirajo vrata, obiskovalcem, ki bodo smučarske vozovnice kupili vnaprej, pa bodo omogočili prednostni vhod na kabinsko žičnico. Na Voglu je v zadnjih dneh zapadlo kar nekaj naravnega snega, od katerega so v celoti odvisni, zato upajo, da ne bo odjuge ter da se bo obdržal vso zimo.

Brez tradicionalnih spremljevalnih dogodkov, ki so jih odpovedali za ves december, bodo sezono začeli tudi na največjem koroškem smučišču na Kopah, kjer bosta obratovali progi Pungart in Sedlo, do sredine meseca pa naj bi bile pripravljene tudi vse ostale proge, vključno z najdaljšo Kaštivnik, ki letos smučarje pričakuje razširjena.

Na slovenskem visokogorskem smučišču Kanin imajo že skoraj meter in pol snega, odprtje pa načrtujejo v soboto, enako kot na Golteh in v Kranjski Gori, kjer bodo za zdaj obratovale sedežnica Kekec ter vlečnice Mojca in Rožle.

Od večjih smučišč bodo kot zadnji svoja vrata odprli na Mariborskem Pohorju. Otvoritev sezone načrtujejo prihodnji konec tedna, morda tudi kakšen dan prej. Doslej so zasneževali proge na Arehu in zgornjem delu Pohorja, zapadlo pa je tudi precej naravnega snega. Tudi v Cerknem začetek smuke napovedujejo za sredino decembra.