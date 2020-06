Začetek počitnic že spremlja gneča na cesti

Začetek šolskih počitnic in četrtkov prosti dan državnosti bodo po pričakovanjih mnogi izkoristili za podaljšani konec tedna in se odpravili proti obalnim in drugim turističnim krajem. V prometnoinformacijskem centru zgoščen promet pričakujejo predvsem na primorski avtocesti in na mejnih prehodih. Ob koncu vikenda se bo smer zastojev obrnila.



V četrtek se počitnice začenjajo tako v Sloveniji kot tudi v delu Nemčije, v soboto pa še na Poljskem in v Švici, zato v centru napovedujejo zelo visoko gostoto prometa iz urbanih središč v turistične kraje.



Na cestah bodo ob prazniku veljale omejitve tovornega prometa, zato je danes pričakovati povečano število tovornih vozil. Prav tako se s prihajajočim vikendom začenjajo omejitve tovornega prometa za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, ki veljajo v času poletne turistične sezone do konca prvega vikenda v septembru.



Vremenska napoved sicer kaže, da bo v četrtek razmeroma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Plohe in nevihte bodo po podatkih agencije na severu države. Nestanovitno z možnostjo ploh in neviht bo tudi v petek. Vikend pa bo sončen in vroč. Kje so zastoji? Zaradi del je danes popoldne pričakovati gnečo na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru in na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Kopru. Povečan promet je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški za tovorna vozila na odstavnem pasu, na cesti pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje proti Hrvaški je kolona dolga več kilometrov.



V času prometne konice je pričakovati zastoje tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici zaradi prenove predora Golovec, kjer velja prepoved prometa za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse v obe smeri.