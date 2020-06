Začenjajo se šolske počitnice

SHUTTERSTOCK PHOTO Šolarji. FOTO: Shutterstock Photo



V Ljubljani bo na voljo obilo aktivnosti

Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli bodo tudi zaključna spričevala. Po napornem šolskem letu, ki ga je letos zaznamovala epidemija covida 19, bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in se prepustili brezskrbnosti. Kljub manjši ponudbi so številne organizacije pripravile raznovrstne počitniške aktivnosti.Letošnje počitnice bodo za otroke verjetno največje bogastvo, ki jim ga bomo omogočili. Po krizi z epidemijo je povpraševanja po letovanjih bistveno več kot lani, saj so se finančne stiske v družinah s krizo poglobile, zato v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) upajo, da bodo lahko na letovanja peljali čim več otrok.ZPM Ljubljana Moste-Polje se letos zaradi situacije osredotoča na počitnice v Sloveniji. Tako organizira jezikovne tabore v Kranjski Gori. Želijo si, da bi lahko letovanja varno izpeljali tudi v počitniškem domu v Zambratiji. Tokrat pa so odpovedali potovanja, ki jih vsako leto organizirajo za mladostnike po Evropi – Mladi in Evropa, zato so pripravili program za mladostnike v Sloveniji. Za mlajše otroke v Ljubljani so organizirali tudi več počitniških varstev.Poletno avanturo za mlade od 10 do 29 let in družine med drugim napoveduje zavod Mladi zmaji s široko paleto strokovno vodenih aktivnosti – od veslanja stoje ('supanje') na Ljubljanici, glasbene rock pustolovščine za dekleta, dogodka Z Ljubo in Dragom naokoli pa vse do raziskovanja ulične umetnosti. V ljubljanskem živalskem vrtu pa bodo mladi tako kot vsako poletje lahko med počitnicami spoznavali živali.Aktivne športne počitnice so pripravili tudi v Javnem zavodu Šport Ljubljana. Otrokom bodo omogočili spoznavanje različnih športov v urejenih prostorih. Imeli bodo veliko možnosti za zabavo, igro in druženje. Med drugim bodo lahko drsali tudi poleti. Ledena ploskev v dvorani Zalog bo dve poletni nedelji, 28. junija in 5. julija, pripravljena za rekreativno drsanje.V Rdečem križu Slovenije želijo tudi letos čim več otrokom zagotoviti počitnice v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Skupaj iščejo najboljše rešitve, podrobnosti bodo zato sporočili naknadno.Zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom, ki je za skupine večja, so se nekateri odločili, da letovanj letos ne izvedejo. Med njimi sta mariborski Rdeči križ in Zveza prijateljev mladine Idrija.Osnovno šolo je v tem šolskem letu obiskovalo 190.156 učencev in 72.783 dijakov. V šolske klopi se bodo šolarji vrnili 1. septembra.