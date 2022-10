Začenjajo se izplačila energetskega dodatka. Ste med upravičenci?

Država bo energetski dodatek prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) izplačala 2. novembra. Dodatek za gospodinjstva, ki se preživljajo z nizkimi dohodki, zajema okoli 60.000 ljudi.

Višina izplačanega dodatka je:

200 evrov za samske osebe,

200 evrov za družine z enim staršem, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,

314 evrov za dvostarševske družine, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,

314 evrov za pare brez otrok.

Energetski dodatek se upravičencem izplača samo enkrat, pri čemer se bo ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za DSP ali VD izvajalo do 31. marca 2023. Če samska oseba ali družina ni prejemnica DSP ali VD zaradi lastništva premoženja, lahko v času od 1. oktobra 2022 do 28. februarja 2023 pri pristojnem centru za socialno delo vloži vlogo za DSP oziroma VD, saj se pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) ne upošteva.

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov v višini 200 evrov bo izplačan različno, odvisno od zakonske podlage, na podlage katere je določena invalidnost.

Ali ste upravičeni do dodatka, lahko preverite v kalkulatorju.