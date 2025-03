Začenja se že 29. nagradni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic

Nekoč so najvišji slovenski predstavniki, bil pa je ravno velikonočni ponedeljek, potovali z letalom v Beograd. Pripoved, da so imeli s seboj tudi malico, je splošno znana. Kakor tudi, da so jo dolgo sramežljivo skrivali, potem pa se je nekdo le ojunačil in začel tam pred vsemi zadovoljno lupiti velikonočne pirhe in obedovati. S tem je na stežaj odprl vrata še vsem preostalim: za njim so namreč iz svojih žepov in torb potegnili pirhe še vsi drugi.

Kaj želimo povedati? Da se tudi najvišji in najbolj zadrti zastopniki niso mogli otresti starih razvad, te pa so bile produkt tradicije in navad njihovih prednikov. Preprosto se niso mogli otresti slovenske tradicije barvanja velikonočnih jajc, ki je res že zelo dolga, predolga, da bi se jo dalo kar takole preskočiti.

Ne nazadnje so pirhi vse do 16. stoletja predstavljali davek, ki ga je moral v času velike noči slovenski podložnik dajati svojemu gospodu. Valvasor pa nam v 17. stoletju že pripoveduje tudi o rdeče pobarvanih jajcih, ki so jih ljudje nosili k žegnu. Da so bila res rdeča, je jasno že iz imena – pirh. Ta izraz izhaja iz besede piros, kar v madžarščini pomeni rdeča, v grščini ogenj, reménka pa je prekmurski izraz in pomeni prav tako rdeč.

Te bogate in najmanj petstoletne tradicije barvanja velikonočnih jajc pri nas pa se še kako zavedamo tudi na Slovenskih novicah. Mirno lahko zapišemo, da se je zavedamo že vse od nastanka tega najbolj priljubljenega časnika na Slovenskem oziroma že vse od leta 1993, ko smo tudi prvič razpisali natečaj za najlepše velikonočne pirhe.

Nadaljevanje zakoreninjene tradicije

Spoštovane bralke in bralci, naj vas tudi zato že 29. povabimo k nadaljevanju te zakoreninjene tradicije, k sodelovanju na nagradnem natečaju Naj pirhi Slovenskih novic. To pa zato, ker nam ni vseeno in ker kljubujemo vsem silam, ki delujejo proti slovenski tradiciji, ohranjanju in negovanju kulturne dediščine, v kateri pa imajo prav pirhi eno najvidnejših mest. Pa naj bodo izdelani na tradicionalni način s tradicionalnimi vzorci ali na bolj sodobni in bo tudi tokrat prevladovala prav vsa vaša domišljija, razvidna že iz različne uporabe gradiv, slame, volne, semen, blaga, voska, skratka, domišljiji je od tega trenutka odprta vsakršna možna pot.

Na letošnji nagradni natečaj vas vabimo tudi zaradi privlačnih nagrad, ki jih bo v obliki darilnih bonov Desetak prispeval partner letošnjega natečaja – nakupovalna destinacija Aleja.

Naj se torej ustvarjanje pirhov začne! Foto: Getty Images

Kaj storiti? Ko boste izkazali vso svojo ustvarjalnost ter jih slednjič izdelali, boste morali svoje pirhe poslati z izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v tiskani izdaji Slovenskih novic in na naši spletni strani www.slovenskenovice.si, na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi. Poslati jih boste morali najpozneje do ponedeljka, 14. aprila 2025.

Samo ta dan, v ponedeljek, 14. aprila, boste (z obvezno izpolnjeno prijavnico) izdelke lahko tudi osebno prinesli, in sicer v kiosk, ki je na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani; sprejem vaših pirhov bo potekal med 10. in 14. uro.

Alejine nagrade KULTURNA DEDIŠČINA 1. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 100 € 2. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 60 € 3. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 40 € SODOBNA USTVARJALNOST 1. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 100 € 2. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 60 € 3. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 40 € SODOBNA OTROŠKA USTVARJALNOST 1. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 100 € 2. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 60 € 3. nagrada: darilni boni Desetak v vrednosti 40 €

Hranjene pod ključem

Naj povemo, da bomo vaše umetnine tudi to pot z vso pazljivostjo hranili v ustreznem skladišču, pod ključem.

Sicer pa je pogoj za sodelovanje v kategoriji Kulturna dediščina zgolj to, da lahko v njej sodelujete samo s pirhi iz kokošjih, račjih, gosjih in prepeličjih jajc, ne pa tudi umetnih, vsi drugi materiali so dovoljeni le v preostalih dveh kategorijah (Sodobna ustvarjalnost in Sodobna otroška ustvarjalnost), tu pa bo tudi idealna priložnost za vse, ki želite domišljijo povsem spustiti z vajeti.

Med vsemi prispelimi pirhi bo komisija pod vodstvom etnologa Janeza Bogataja 17. aprila izbrala po tri najboljše v posamezni kategoriji. Naj se torej ustvarjanje pirhov, s tem pa tudi velikonočno vzdušje, že začne!

Tukaj najdete pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri Slovenskih novic Naj pirhi Slovenskih novic.