Začenja se obnova štajerske avtoceste, Boštjan Poklukar: »Zastoji bodo, to je neizogibno«

Dars po zimski prekinitvi nadaljuje z obsežnimi obnovitvenimi deli na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Dela se bodo konec meseca prevesila v intenzivnejšo fazo, kar bo povzročilo večje prometne motnje. Pristojni voznike pozivajo k strpnosti in upoštevanju prometnih pravil.

Obnova zaradi varnosti in pretočnosti

Kot je na novinarski konferenci v Tepanjah pojasnil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, bo prenova obsegala 6,5-kilometrski odsek, vključno s predori, viadukti in dodatnimi protihrupnimi ograjami.

Projekt je bil večkrat prestavljen, saj sta v letu 2023 padla kar dva razpisa za izbiro izvajalca. Lani so končno izbrali konzorcij Pomgrad, CGP in Iskra, ki bo dela izvedel za 61,5 milijona evrov. »Upam, da se bo ponudnik držal te vrednosti in roka izvedbe,« je dejal Ribič ter dodal, da bo obnova trajala 410 dni, s kratko prekinitvijo čez zimo, končana pa bo predvidoma jeseni 2025.

Andrej Ribič je pojasnil, da bo prenova obsegala 6,5-kilometrski odsek, vključno s predori, viadukti in dodatnimi protihrupnimi ograjami. FOTO: Leon Vidic/delo

Da bi čim manj obremenili lokalno prebivalstvo, so pri načrtovanju sodelovali tudi z okoliškimi župani. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da se s tem odsekom intenzivno ukvarjajo že več mesecev, saj ga dnevno prevozi 41.000 vozil, od tega več kot 6000 tovornjakov. Ob tem so se lotili tudi nujnih popravil na vzporedni državni cesti, ki bodo končana do junija.

Največje prometne ovire od konca junija

Najzahtevnejša dela bodo potekala od konca junija, ko bo promet na tem odseku močno omejen – 90 dni bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer, uvoz na avtocesto pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani pa bo zaprt.

»Obvozov ne bo, zato morajo tovornjaki ostati na avtocesti. Na lokalne ceste bodo smeli le tisti, ki dostavljajo tovor v lokalno okolje,« je poudarila Bratušek in pozvala prevoznike, naj spoštujejo to ureditev ter o njej obvestijo tudi kolege iz tujine.

Vozniki lahko pričakujejo zastoje, še posebej v prometnih konicah, ko bi se pot lahko podaljšala do 30 minut. Pristojni svetujejo, da vozniki ostanejo na avtocesti, saj bo vožnja po alternativnih poteh še bolj zamudna.

Notranji minister Boštjan Poklukar je napovedal poostren policijski nadzor. »Zastoji bodo, to je neizogibno. Policija bo striktna pri kaznovanju kršiteljev tako na avtocesti kot na vzporednih cestah,« je opozoril.

Dars bo o poteku del in vplivih na promet redno obveščal javnost. Voznikom svetujejo, da pred potovanjem preverijo stanje na cestah prek Prometno-informacijskega centra, projekt obnove pa lahko spremljajo tudi na posebni spletni strani, kjer bodo objavljene vse aktualne informacije.