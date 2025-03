Slovence bo zjutraj še zeblo, popoldanske temperature iz dneva v dan višje

Začenja se meteorološka pomlad, ki bo pri nas v znamenju oblačnega vremena in možnostjo snežnih padavin v višje ležečih krajih. Prihodnji teden se nato obeta sončno in vsak dan toplejše vreme, a z mrzlimi jutri. Medtem je razmeroma topla zima ponekod že konec januarja prebudila zvončke oz. kronice, ki te dni vabijo tudi v Arboretum Volčji Potok.

Meteorološka pomlad zajema mesece marec, april in maj, medtem ko se koledarska pomlad začne s spomladanskim enakonočjem. To bo letos nastopilo 20. marca dopoldne. Koledarska pomlad bo nato trajala do poletnega solsticija, ki bo 21. junija zgodaj zjutraj.

Ponekod še precej zimsko

A vreme je v teh dneh ponekod še povsem zimsko. Novozapadlega snega so se v zadnjih dneh lahko razveselili v višje ležečih območjih nad Zgornjesavsko dolino. V petek je bila snežna odeja na Kredarici debela okoli 170 centimetrov, na Voglu je bilo 90 centimetrov snega, v Ratečah pa pet, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso).

Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine, ponekod nad 800 metri bi še lahko snežilo. Nato se bo v nedeljo čez dan razjasnilo, ponekod bo vetrovno, prihodnji teden pa se že obeta vse toplejše spomladansko vreme. V prvi polovici tedna bodo jutranje temperature zaradi jasnih noči pod lediščem, medtem ko bodo popoldanske temperature iz dneva v dan višje.