Začenja se meteorološka jesen, to napoveduje meteorolog ARSO

Danes bo precej sončno in toplo, v noči na torek pa bo Slovenijo dosegla vremenska fronta.
Fotografija: Začetek meteorološke jeseni bo v znamenju nestabilnega vremena, z nekaj sončnimi dnevi. FOTO: Jure Eržen/delo
Začetek meteorološke jeseni bo v znamenju nestabilnega vremena, z nekaj sončnimi dnevi. FOTO: Jure Eržen/delo

Začenja se meteorološka jesen, ki obsega mesece september, oktober in november. Začetek meteorološke jeseni vremensko ne bo kaj dosti drugačen od konca meteorološkega poletja. Danes bo precej sončno in toplo, v noči na torek pa bo Slovenijo dosegla vremenska fronta, ki bo prinesla nestabilno vreme, je za STA napovedal meteorolog Anže Medved.

Vreme se bo v drugem delu tedna vseeno nekoliko stabiliziralo, ampak bo Slovenijo že v noči na soboto najverjetneje znova prešla vremenska fronta. Začetek meteorološke jeseni bo tako v znamenju nestabilnega vremena, z nekaj sončnimi dnevi, je pojasnil Medved.

V letošnjem meteorološkem poletju je vremensko sicer najbolj izstopal mesec junij, ki je bil najtoplejši, najbolj suh in hkrati najbolj osončen junij doslej. Julija so po besedah Medveda na Agenciji RS za okolje (Arso) beležili rahlo nadpovprečne temperature oz. povprečne temperature, je bil pa mesec bolj namočen od ostalih julijev.

Začetek meteorološke jeseni bo v znamenju nestabilnega vremena, z nekaj sončnimi dnevi.

»V avgustu smo imeli na Primorskem izrazit vročinski val. Na letališču Portorož se je segrelo do 38,8 stopinj Celzija, kar je tudi najvišja izmerjena temperatura v letošnjem poletju,« je dodal. Ocenil je, da letošnje celotno poletje kljub nekoliko višjim temperaturam ni odstopalo od povprečja.

Začenja se meteorološka jesen, to napoveduje meteorolog ARSO
Teden z Luno: spodbuden začetek novega šolskega leta

Začenja se meteorološka jesen, to napoveduje meteorolog ARSO
Teden z Luno: spodbuden začetek novega šolskega leta

