Pozor, prihajajo temperaturni preobrat in padavine

Danes se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severu in severovzhodu bo ostalo pretežno jasno. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne in zvečer rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 2, na Goriškem in ob morju od 4 do 8 stopinj Celzija.

Z današnjim dnem se začenja koledarska zima. Na severu in severovzhodu bo ostalo pretežno jasno, od jugozahoda pa se bo postopno pooblačilo. Predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bodo popoldne in zvečer rahle padavine, v višjih legah severne Primorske in na Notranjskem kot rahel sneg, napovedujejo vremenoslovci. Začetek koledarske zime na severni polobli naznanja Sončev obrat ali zimski solsticij, ki bo nastopil danes ob 17.01. Koledarska zima bo trajala vse do spomladanskega enakonočja, ki bo 20. marca.

V sredo bo v gorah in ponekod na severu in vzhodu še pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Kot kaže vremenska napoved, se bodo temperature v sredo, četrtek in petek čez dan dvignile tudi do 6 stopinj Celzija.

Vikend bo precej topel. Predvsem v južni polovici države bodo temperature lahko višje od desetih stopinj Celzija, ob morju jih bodo v nedeljo namerili celo do 13. A z višjimi temperaturami prihajajo tudi padavine, žal v obliki dežja.

Tiste, ki komaj čakate na sneg, moramo razočarati. Zdi se, da ga vsaj v naslednjih desetih dneh ne bo.