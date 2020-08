Začenja se kaotični vikend

Prometno-informacijski center za vikend pričakuje zelo visoko gostoto prometa na slovenskih cestah. Kot opozarjajo, se končujejo počitnice v delu Nizozemske, poleg tega pa se izteka zadnji vikend pred uvedbo 14-dnevne karantene ob vstopu slovenskih državljanov iz Hrvaške v Slovenijo.



K povečani gostoti prometa v smeri od mestnih središč proti turističnim krajem in obali ter v nedeljo v obratno smer lahko pripomore vreme, ki bo ves vikend sončno in vroče. Kljub temu pa bo več zastojev na meji in cestah predvidoma povzročil tudi nadzor prometa in potnikov zaradi novega koronavirusa.



Danes bo do 6. ure zjutraj zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Slovenskimi Konjicami in Celjem center.



Na pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Gančani promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je tudi priključek Murska Sobota proti Mariboru, vključno z bencinskim servisom.