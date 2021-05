Začenja se gradbeni projekt desetletja

Na gradbišču v Dekanih pri Kopru bodo danes podpisali še pogodbo za glavna dela na projektu drugi tir med Divačo in Črnim Kalom, s tem pa obeležili tudi simboličen začetek glavnih gradbenih del. Dela bo izvedel Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Slavnostni govornik na podpisu bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, so v vabilu na podpis pogodbe zapisali v Kolektorju.



Do podpisa pogodbe prihaja po tem, ko je državna revizijska komisija zavrnila zahtevek avstrijskega Strabaga za revizijo odločitve projektnega podjetja 2TDK, da bo drugi tir med Divačo in Črnim Kalom gradil konzorcij na čelu z domačim Kolektorjem CPG. Komisija je s tem odločila o vseh zahtevkih za revizijo, ki so bili vloženi v vseh fazah oddaje javnega naročila.



Izbrani konzorcij je za omenjen odsek oddal najugodnejšo ponudbo v znesku malo nad 403,6 milijona evrov, medtem ko je bila Strabagova ponudba v sodelovanju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir vredna nekaj manj kot 463,5 milijona evrov.



Kolektorjev konzorcij je bil medtem tudi edini, ki je oddal ponudbo tudi za dela na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Ponudil je ceno 224,7 milijona evrov. Pogodbo za izvedbo del so podpisali 31. marca.



Z današnjim dogodkom bodo simbolično stekla na največjem infrastrukturnem projektu v državi, katerega vrednost je po novem ocenjena na nekaj manj kot milijardo evrov in za katerega so se prve priprave začele že pred skoraj 25 leti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: