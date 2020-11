Nove težave z Arnesovimi učilnicami? To odgovarjajo v podjetju

Nekateri poročajo, da ima Arnes ponovno težave, kar pa v podjetju zanikajo in dodajajo, da lahko nekateri uporabniki zaznajo upočasnjeno delovanje storitve.

Podaljšanih jesenskih počitnic je konec, osnovnošolci se vračajo v šolske klopi, le da bodo te imeli kar doma. Začenja se namreč pouk na daljavo, ki za srednješolce in študente poteka že en teden. Vrtci pa še naprej opravljajo le nujno varstvo. Okrnjeno bo deloval tudi javni potniški promet.Na podlagi vladnega sklepa vzgojno-izobraževalni zavodi ostajajo še naprej zaprti, se bo pa s sklepom ministrice za izobraževanjevzgojno-izobraževalni proces na daljavo izvajal tudi v vseh glasbenih in srednjih šolah. Drugače od osnovnošolcev dijaki niso imeli podaljšanih počitnic in so k pouku na daljavo pristopili že minuli teden.Dijaki in osnovnošolci od vključno 6. razreda naprej so imeli pouk na daljavo sicer že pred počitnicami. Izobraževalni proces poteka na daljavo tudi na fakultetah.Preberite tudi:Kustečeva je na novinarski seji po četrtkovi dopisni seji vlade pojasnila, da jih je pri odločitvi kot prvo merilo vodila skrb za zdravje, takoj za njim pa za znanje. Ukrep je začasne narave in ga bodo ta teden ponovno proučili.Čeprav si pouka na daljavo niso želeli, pa so nanj šole po navedbah ravnateljev zelo dobro pripravljene, saj imajo veliko izkušenj iz lanskega šolskega leta. V Arnesu obenem menijo, da bodo ta teden spletne učilnice zmogle povečano uporabo.Tudi vrtci bodo v tem tednu izvajali programe v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Ministrstvo je župane ob sprejemanju odločitev, kateri vrtci bodo odprti, prosilo, naj enako obravnavajo javne in zasebne vrtce.