Začenja se cepljenje proti gripi, sočasno se lahko cepite tudi proti covidu

Z današnjim dnem se v okviru kampanje »Zavihajmo rokave! Cepimo se proti gripi« začenja cepljenje proti gripi v sezoni 2021/22. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporočajo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni.

Tudi letos je cepljenje proti gripi tudi brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Virusi gripe se pogosto in hitro spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Zato se je treba cepiti vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, pa sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka. VIR: NIJZ

Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa tudi območne enote NIJZ, kjer se je treba predhodno naročiti. Naročite se lahko tukaj.

Na NIJZ opozarjajo, da cepljenje proti covidu-19 ne zaščiti pred gripo in obratno, saj gre za cepljenji proti različnim virusom. Obe cepljenji se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom. To je sporočil tudi minister za zdravje Janez Poklukar.

Stroka cepljenje proti gripi priporoča vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, je pa cepljenje še posebej priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni, tj. starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom, osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev starosti) in njihovim družinskim članom, nosečnicam in njihovim družinskim članom, zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pa lahko pri svojem delu okužbo prenesejo na druge osebe, drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.