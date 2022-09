Začenja se cepljenje proti covidu 19 z novim cepivom

Danes se začenja cepljenje proti covidu 19 z novim cepivom podjetja Pfizer, ki je prilagojeno prvotni različici koronavirusa in koronavirusni različici omikron. Izvajalci cepljenja so prejšnji teden naročili okoli 4.900 odmerkov tega cepiva, prejeli pa ga bodo danes, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).

V Sloveniji je skupno za 152.640 odmerkov prilagojenega cepiva proizvajalca Pfizer. V skladiščih je sicer tudi za 33.000 odmerkov prilagojenega cepiva proizvajalca Moderna, a to še ni sproščeno, ker proizvajalec cepiva še ni poslal vse potrebne dokumentacije.

Nacionalna koordinatorica cepljenja Marta Grgič Vitek je prejšnji teden na novinarski konferenci dejala, da sta prilagojeni cepivi Pfizerja in Moderne registrirani za uporabo pri osebah, ki so starejše od 12 let in so bile pred tem osnovno cepljene. Prilagojena cepiva bodo tako namenjena cepljenju le s poživitvenimi odmerki cepiva, ne pa tudi osnovnemu cepljenju.

Nijz cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom priporoča skupinam s tveganjem za težji potek bolezni – ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem v domovih starejših in vsem starejšim od 60 let. Cepljenje pa je predvsem priporočljivo za ogrožene skupine, pri katerih je od zadnjega cepljenja minilo več kot šest mesecev.

Klinične študije kažejo, da prilagojeni cepivi Pfizerja in Moderne zagotavljata višjo raven protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in tudi njene podrazličice. Omenjeni cepivi sta sicer prilagojeni podrazličici omikrona BA.1, ki v Sloveniji ni več prevladujoča, trenutno prevladuje podrazličica BA.5.