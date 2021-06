Začelo se je: razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti za točo

Imate zgodbo ali fotovest za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Za današnje popoldne, ko se bo ogrelo ponekod tudi do 29 stopinj Celzija, vremenoslovci napovedujejo nevihte. Zdi pa se, da ni izključena niti toča. Trenutno grozi jugovzhodnem delu države – območje Belokranjske in Dolenjske.Več o vremenu preberite v članku Segrelo se bo celo do 29 stopinj, popoldne pa prihajajo črni oblaki Kje trenutno grozi toča, razkriva spodnji zemljevid: