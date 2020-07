Razmere ob 13.50. FOTO: zaslonski posnetek



Vremenoslovci so napovedali, da bo poslabšanje vremena najprej zajelo severni del države, in tako se je tudi zgodilo. Ponekod že dežuje, za nekatera severnejša območja pa je razglašena celo velika verjetnost toče.Prognostiki Agencije RS za okolje za današnje popoldne napovedujejo močnejše nevihte in lokalna neurja. Več o tem v članku Izdano opozorilo: prihajajo močnejše nevihte in neurje Ob nastanku tega članka je bila velika verjetnost toče na Gorenjskem, Koroškem in Zgornjesavskem.