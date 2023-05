Začelo se je: obalo že hromi dolga kolona vozil

Dopusti, vonj po borovcih, morje, visoke temperature in ... Gneče. Vse to je poletje. In če se po jutru dan pozna, nas letos poleti čaka veliko gneče na cestah. Kot smo izvedeli s Tviter profila Avtokampi.si, je bila danes od Dragonje do Kopra kar 8-kilometrska kolona. Za kolono gre verjetno kriviti dejstvo, da smo imeli v zadnjem obdobju veliko dežja, šele ta vikend je bilo vreme malenkost boljše. Veliko ljudi je zato ta vikend izkoristilo za oddih na obali.

Glavna turistična sezona je šele pred vrati. Zdi se, da bo letošnja vsaj tako dobra, kot je bila lanska, kar pomeni, da bo na naših cestah najverjetneje spet veliko gneče. Po več letih omejitev potovanj je turizem v ponovnem razcvetu.