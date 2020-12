Začelo se je cepljenje, delež okuženih pa 26,2 odstotka

Cepljenje se nadaljuje

Sedmi zakon za večjo socialno varnost in pomoč gospodarstvu

Odbor DZ za finance danes obravnava predlog že sedmega interventnega zakona, ki jih vlada pripravlja v odzivu na epidemijo covida-19. Z njim se zagotavlja večjo socialno varnost in omilitev posledic na področju gospodarstva, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Vrednost ukrepov je ocenil na 550 do 600 milijonov evrov.

V Sloveniji so v nedeljo opravili 1976 testov in potrdili 517 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov tako znaša 26,2 odstotka oz. za 1,1 odstotno točko več kot dan prej. Hospitaliziranih je bilo 1221 bolnikov s covidom-19, 207 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 37 oseb, 30 jih je umrlo.Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v nedeljo opravili 1664 PCR testov in z njimi potrdili 493 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 29,6 odstotka. Opravili so tudi 312 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 27 oziroma 7,7 odstotka.V nekaterih domovih za starejše in zdravstvenih zavodih bodo tudi danes cepili proti covidu 19, predvsem zaposlene, ki jih v nedeljo ob začetku cepljenja ni bilo na delovnem mestu. Večino odmerkov cepiva iz prve pošiljke so sicer že porabili za cepljenje stanovalcev domov za starejše. Ponekod bo danes na voljo tudi brezplačno hitro testiranje.