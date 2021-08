Začeli v časih brez televizije

4

Društvo upokojencev Gornja Radgona je pripravilo že 19. srečanje svojih članov. Okoli 200 članov in gostov je svečano zaznamovalo 70-letnico obstoja in uspešnega delovanja društva.V preteklih letih se je srečanja udeleževalo 400 in več ljudi, tokrat pa so svoje naredili tudi ukrepi, povezani s koronavirusom. Aktualna predsednica DU Gornja Radgonaje predstavila delo radgonskih upokojencev od leta 1950 do danes. Poudarila je, da začetki društva izvirajo iz časa, ko mnoga gospodinjstva še niso imela niti elektrike, še manj televizijo oz. pralni stroj.Zbrane so pozdravili, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije,, predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev,, župan občine Gornja Radgona, direktorica Doma starejših iz Gornje Radgone dr.ter predstavniki društev upokojencev Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici, Negova – Spodnji Ivanjci in Kapela. Zapele so članice Pevskega zbora Društva upokojencev Gornja Radgona, ki ga vodi. Z glasbo so zbrane razveseljevali tudi člani etno glasbene skupine Bosi iz Svetega Jurija ob Ščavnici. S svojo poezijo in duhovitostjo se je prestaviliz Spodnje Ščavnice.Med srečanjem so zakonci, ki so lani ali letos zaznamovali 60. in 50. obletnico poroke, prejeli spominske plakete in šopke. Diamantno poroko sta praznovalain, ki se srečanja nista udeležila, zlatoporočenci pa so biliinininterin. Sledili sta skupno kosilo in prijetno druženje.