Začele so se priprave na Vino Euro

Slovenska reprezentanca vinarjev je tudi na lanskem evropskem prvenstvu, ki so ga priredili na Portugalskem, poskrbela za tisto, za kar so bili tja poslani, za prepoznavnost Slovenije ter naših vin. Govorimo o dogodku, ki se zgodi na vsaki dve leti in se imenuje Vino Euro. Gre za dogodek, ki je že zdavnaj prerasel druženje in amaterizem.

Na Portugalsko jih je popeljal kralj dišečih tramincev Danilo Steyer, ki ni le predsednik naše reprezentance, pač pa tudi podpredsednik organizacije, ki spada v evropsko nogometno družino in se imenuje Uenfw. Njen veliki podpornik je predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Uenfw že od leta 2010 obuja osnovno idejo, da Evropo kot tradicionalno pridelovalko vin predstavljajo in promovirajo tudi vinarji, vešči nogometa. V obdobju, ko se pridelovalci vrhunskih vin s stare celine vse bolj spopadajo s srdito konkurenco vinarjev novega sveta, je tudi takšna promocija nadvse pomembna ter več kot dobrodošla.

Vodstvo reprezentance za obdobje 2025–2029 Predsednik: Danilo Steyer

Podpredsednik: Stojan Ščurek

Tajnik: Bogdan Šuput

Blagajnik: Beno Puntnar

Športni direktor: Marko Toplak

Član: Sebastijan Rojs

Član: Robi Fišer

Pri Ščurku doma

»Vinski letnik 2024 je bil dober, zaradi vremenskih nevšečnosti ga je bilo seveda manj, toda, saj veste, s količino se že zaradi naravnih razmer nikoli nismo mogli kosati, na srečo pa se v svetu išče kakovost, in to imamo,« je v osrčju Goriških brd pripovedoval Danilo Steyer. In kaj je Štajerec počel na posestvu Ščurek na Plešivem?

V prijetnem okolju, kjer priznana vinarska družina Ščurek prideluje grozdje avtohtonih lokalnih sort, kot so rebula, jakot, malvazija, pikolit, merlot, cabernet franc in še kaj, kjer se prepletata mediteranska in alpska klima, vse to pa omogoča pridelavo grozdja izjemne kakovosti, so se zbrali člani Vinske reprezentance Slovenije in se udeležili rednega volilnega občnega zbora.

Danilo Steyer nadaljuje funkcijo predsednika Vinske reprezentance Slovenije. FOTO: Vinska Reprezentanca Slovenije

S podjetjem Pomurski sejem, d. d., bodo organizirali ocenjevanje vin vseh nogometnih reprezentanc.

Projekt Portugalska je daleč za njimi, priprave na Vino Euro 2026, ki bo v Toskani, so v teku. Kot je že vsakemu spodobnemu kmetovalcu kristalno jasno, namreč da so za bogato žetev bistveni kakovostni temelji, so se s tem namenom tudi člani vinske reprezentance zbrali pri Ščurku in razpravljali o prihodnosti.

S količino se nikoli nismo mogli kosati, na srečo pa se v svetu išče kakovost, in to imamo!

Unikatno ocenjevanje

Izvolili so vodstvo za naslednje obdobje ter sklenili, da bodo v letu 2025 odigrali nekaj prijateljskih tekem, komaj že čakajo povratno tekmo z vodstvom NZS s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom in predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem na čelu. Tekma naj bi bila spomladi, ne ve se še natančno, ali bo v Apačah ali v Gornji Radgoni. Tradicionalno se bodo pomerili tudi v Miklavžu na Dravskem polju, člani slovenske vinske reprezentance naj bi imeli na sejmu Agra tudi svojo stojnico.

Slovenska reprezentanca vinarjev je skupina velikih prijateljev. Foto: Dejan Javornik

S podjetjem Pomurski sejem, d. d., bodo organizirali ocenjevanje vin vseh nogometnih reprezentanc, in sicer v okviru ocenjevanja Vino Slovenija. To unikatno ocenjevanje poteka vsako drugo leto, torej tisto, ko na sporedu ni evropskega prvenstva. Izvedeli smo, da ga je že podprla tudi Uenfw (Evropska zveza vinskih nogometnih reprezentanc) ter da bo vsaka reprezentanca poslala vsaj 11 vzorcev vin.

Na podlagi rezultatov bodo razglasili najboljšo nogometno reprezentanco ter tudi najboljše vino. Šele naslednje leto, torej v letu, ko poteka evropsko prvenstvo, bodo na slovesnosti ob odprtju podelili pokal reprezentanci ter posamezniku.