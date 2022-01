Začel nadvojvoda Janez, nadaljuje fakulteta (FOTO)

V vinogradu na Meranovem nad Mariborom so natrgali 180 kilogramov grozdja sorte sauvignon, iz katerega bodo napolnili približno 110 litrov predikatnega vina suhi jagodni izbor.

Pred natanko 240 leti se je rodil nadvojvoda Janez, začetnik sodobnega vinogradništva na Štajerskem, ki je bil hkrati tudi prvi lastnik posestva Meranovo. Danes ga upravlja Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor.

Sledijo najnovejšim smernicam

Na tej lokaciji je še Center za raziskave v vinogradništvu in vinarstvu. Pod Pohorjem pridelujejo, negujejo in tržijo pester izbor kakovostnih in vrhunskih vin, vsa pa so pridelana po najnovejših smernicah sodobne pridelave in jih prodajajo pod blagovno znamko Meranovo.

Za letošnjo pozno trgatev so se odločili že v času redne, ko so uvideli, da bi lahko bila kakovost prava, tudi kondicija grozdja je bila več kot primerna.

Vina iz tega tako zgodovinsko izbranega posestva kot po tekočem traku prejemajo nagrade na najpomembnejših ocenjevanjih v Sloveniji in tujini. Doslej so prejela že številna priznanja in nagrade, ena izmed njih, na katero so izjemno ponosni, pa je prav tako za podobno trgatev kot letos, torej suhi jagodni izbor.

Gre za letnik 2015, za katero so prejeli tudi nagrado Stanka Čurina za najvišje ocenjeno vino na Vinu Slovenija, ki zmeraj poteka v okviru sejma Agra v Gornji Radgoni. Strokovni ocenjevalci so mu namenili kar 95,67 točke. Bili so tudi prvaki v kategoriji sladkih vin na Salonu sauvignon na Ptuju leta 2020.

Vse grozdje je bilo z mrežami zaščiteno pred ptičjimi sladkosnedi. Obiranje je bilo zato še posebno zahtevno.

Posebna mikroklima

Za datum so z veseljem ciljali prav na 20. januar, da bi se s pozno trgatvijo še enkrat slavnostno poklonili rojstvu nadvojvode Janeza. Ponovno je šlo za obiranje vrste sauvignon, ki je tudi prevladujoča v njihovem vinogradu. Obiralcem grozdja ali bračem, kot jim pravijo na Štajerskem, je uspelo nabrati 180 kilogramov grozdja. Ker so bile temperature ozračja zelo nizke in sladkorna stopnja zelo visoka, pa lahko fermentacija vina traja več kot mesec dni ali celo več mesecev. Sladkorna stopnja se namreč giblje med 136 in 140 ekslerji. Po fermentaciji vino zori še dve, tri leta v sodih, po tem času pa ga bodo pretočili v njihov zadnji dom, posebne steklenice, ki merijo vsega dva decilitra in pol.

Trgatev in kletarjenje sta seveda v domeni zaposlenih na posestvu Meranovo, ki si tovrstno opravilo vsako leto štejejo v posebno čast.

To je le prvi v nizu dogodkov, s katerimi bodo letos na posestvu Meranovo obeležili 200. obletnico ustanovitve. Leta 1822 je nadvojvoda Janez namreč kupil posestvo, začel sodobno vinogradništvo ter v bližini ustanovil tudi viničarsko šolo.

Danes to tradicijo in prenos znanja nadaljuje fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, ki domuje na Pohorskem dvoru, v gradu Hompoš, v vasici Pivola blizu Maribora. Če se v štajersko prestolnico pripeljete iz smeri Ljubljane, ga ob pogledu na Pohorje tudi uzrete v vsej njegovi veličastnosti.

Takih trgatev so imeli že več kot deset. Vedno znova s sorto sauvignon, v tem času pa so enkrat imeli tudi ledeno trgatev, za katero letos ni bilo pogojev. Posestvo je namreč na območju takšne mikroklime, kjer hitro nastane temperaturna inverzija, tako da so dolgotrajna hladna obdobja, ki so za ledeno trgatev potrebna, na njihovem območju zelo redka.