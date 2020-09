Začaran krog Pivčeve in Desusa: kdo torej lahko odloča in kdo zares odloča

Preberite še:

Predsednica stranke upokojencev DeSUSse je odzvala na odločitev Komisije za statutarna vprašanja znotraj stranke, da ima svet stranke v obdobju med kongresoma tudi pristojnost razrešiti predsednika stranke DeSUS je dan kasneje poslal sporočilo Pivčeve: »Predsednica stranke DeSUS je seznanjena s sklepi, ki jih je na včerajšnji seji sprejela Statutarna komisija stranke DeSUS. Na podlagi zapisnika Statutarne komisije bo sklicala Izvršni odbor stranke, ki bo obravnaval sprejete sklepe. Odločitev o nadaljnjih korakih je sedaj na predsedniku Sveta stranke DeSUS. Zavestno delovanje v nasprotju s statutom stranke DeSUS, kar je potrdilo tudi neodvisno mnenje strokovne institucije Inštituta za ustavno pravo, ter jasno izraženo voljo najvišjega organa stranke – Kongresa stranke DeSUS, je v nasprotju z osnovnimi elementi demokracije in demokratično urejeno stranko. Odločitev razrešitve s Svetom stranke DeSUS bi pomenila, da v stranki DeSUS ni potreben najvišji organ stranke, Kongres stranke DeSUS. V tem primeru bi ob morebitni izvolitvi novega predsednika stranke lahko Svet stranke DeSUS ponovno izglasoval razrešnico predsedniku. S tem korakom se odvzame pravica članom za izražanje lastnih stališč preko Kongresa, saj odločitve pripadajo zgolj funkcionarjem Sveta stranke DeSUS. «Predsednik sveta DeSUS, ki je pripravljen prevzeti vodenje stranke po Pivčevi, verjame, da bo mnenje statutarne komisije v pomoč predvsem članom sveta pri odločanju. Kot poroča STA, je Gantar danes na vprašanje, ali na podlagi te izjave razume, da bo Pivčeva mnenje komisije spoštovala in v primeru razrešitve to sprejela, odgovoril, da se je dalo tako razumeti. Ne more pa, kot je dodal, napovedati, kaj bo Pivčeva v resnici naredila. Tudi to, da bi se Pivčeva po razrešitvi obrnila na sodišče, je po njegovem mnenju še vedno možno. Upa pa, da to tega ne bo prišlo.