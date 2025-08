Zabojčki, srpi in svatba po starem: Laško ohranja dušo podeželja

Življenje naših prednikov ni bilo lahko. Predvsem kmečka opravila so bila težka, saj so jih na podeželju večinoma opravljali ročno. Pa tudi ko so se že začeli pojavljati traktorji in delovni stroji, marsikdo za to dragoceno pomoč, ki bi olajšala marsikatero delo, ni imel denarja. Zato je bilo ročno orodje toliko bolj cenjeno, tisti, ki so ga izdelovali ter popravljali, so bili daleč naokrog najbolj iskani mojstri. Tudi hrano so nekoč bolj cenili, saj je bilo od setve do žetve in kruha prelitega velika potu. Potem ko je bilo delo opravljeno in so bile kašče polne, pa so se znali poveseliti, zap...