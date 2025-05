Senat višjega sodišča v Mariboru je potrdil prvostopenjsko odločitev, po kateri bo moral obtoženi 49-letni Damir Softić iz Tuzle v BiH zaradi krutega umora 26-letnega Marsela Habjaniča na obvezno zdravljenje na forenzično psihiatrijo, ki bo trajalo od šest mesecev do največ pet let. Da kazni ne bo odslužil v ječi, je bilo znano kaj hitro po izvedenskih mnenjih, saj so vsa potrdila, da je bil morilec v času krutega dejanja, ko je nedolžno žrtev zabodel najmanj 39-krat, neprišteven, za kar je edina možna sankcija ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Temu je seveda sledilo tudi tožilstvo....