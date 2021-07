Poglejte, kakšna kolona vozil je na primorki, daljši zastoji tudi na meji (FOTO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani prihaja do zastojev na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za 20 do 30 minut, obvešča prometnoinformacijski center.Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, nastala 3 kilometrska kolona.Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga 2 kilometra in pol. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Predor Karavanke občasno zapirajo.Gneča je tudi na mejnih prehodih. Več kot dve uri boste čakali pri izstopu iz države v krajih Gruškovje, Jelšane, Starod, uro in pol iz izstopu v Petrini, medtem ko na Dragonji pri izstopu ni posebnosti, beležijo pa uro do dve čakanja pri vstopu v državo.