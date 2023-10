Zabili pipo v sod in nazdravili (FOTO)

V Savinjski metropoli je bilo znova nadvse veselo in zanimivo, hmeljarji so namreč praznovali zaključek hmeljske letine, Hmeljarski likof, ter ga združili s Savinjskim Oktoberfestom, o katerem so govorili že pred četrt stoletja, a takrat očitno še ni bil pravi čas oz. ni bilo posluha za kaj takšnega.

Zdaj so razmere drugačne, saj hmeljarstvo spet cveti, množično se odpirajo tudi butične pivovarne, ki za varjenje piva tipa lager uporabljajo bistveno več hmelja. Dodaten motiv za organizacijo takšne prireditve je dala pred dobrimi sedmimi leti fontana piv Zeleno zlato v Žalcu, ki presega vsa pričakovanja in privablja ljubitelje te pijače z vseh koncev sveta.

Hmeljarski prapor ter hmeljski starešine in princese so dali dogodku pravi pečat.

Marija Petre, mati Savinjskega Oktoberfesta, z gosti iz Nemčije, nekdanjimi hmeljskimi princesami in podžupanjo

Princesa Špela Razboršek in starešina Ciril Terglav (desno) z nekdanjo princeso Minco Marovt in predlanskim starešino Milanom Lesjakom, ki je nadomeščal Aljoša Uršiča pri odkritju napisa novega hmeljarskega para na hmeljski list.

Hči nadaljuje poslanstvo

Sicer pa je Hmeljarski likof, ki sledi obiranju hmelja, tradicija Savinjske doline že več kot 140 let. Prireditev že vrsto let živi v okviru Društva hmeljarskih starešin in princes Slovenije ter Občine Žalec, že sedmo leto pa je vključena v program nove prireditve, imenovane Savinjski Oktoberfest, ki ga organizira kulturno društvo z istoimenskim nazivom s podporo Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Občine Žalec in drugimi pokrovitelji. Marija Petre je bila organizatorka in glavna pobudnica prireditve že pred dobrima dvema desetletjema in pol, tudi zdaj je idejna vodja ob pomoči hčerke Ane Mari Petre Aubreht, ki nadaljuje njeno delo in je kot predsednica KD Savinjski Oktoberfest glavna organizatorka tega dogodka.

Ana Mari Petre Aubreht je ponosna na prireditev, ki je poklon savinjski tradiciji.

Hmeljarski likof se je začel s povorko po glavni ulici Žalca z Godbo na pihala Zabukovica, Libojskimi mažoretkami, aktualnim hmeljarskim parom, hmeljskimi starešinami in princesami, laškimi pivovarji s praporom, člani folklorne skupine Kobula iz Petrovč in hmeljskimi družinami. Na prireditvenem prostoru ob fontani piva Zeleno zlato je potekal pester program, začele so ga mažoretke ob glasbi pihalne godbe. Udeležence sta nagovorila župan Janko Kos in predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije Janez Oset ter namenila veliko lepih besed in čestitk organizatorjem za ohranjanje tradicije, ki daje prepoznavnost Savinjski dolini. O njej govori tudi pesem Savinjska dolina, ki jo je zaigral ansambel Zapeljivi muzikantje. Minca Marovt, nekdanja hmeljska princesa, je v pogovoru z moderatorko Saško Pukl predstavila dejavnosti, ki sta jih v minulem mandatu opravljala s hmeljskim starešino Aljošo Uršičem.

Petretova in poslanec DZ Aleksander Reberšek, ki je bil znova, kot na letošnjem dnevu hmeljarjev v Braslovčah, v vlogi natakarja.

Še zadnji napotki županu Kosu pred zabijanjem pipe v sod

Po odprtju soda skupna zdravica

Na velikem bronastem hmeljskem listu, na katerem so napisani vsi dozdajšnji starešine in princese, je sledilo slavnostno odkritje imen novega hmeljarskega para, Špele Razboršek in Cirila Terglava; žezlo sta prevzela na letošnjem 61. dnevu hmeljarjev v Braslovčah. O letošnji letini je spregovoril Jernej Ribič, član upravnega odbora ZHS. Po nastopu FS Kobula je sledil slavnostni trenutek, ko sta predsednik komisije za priznanja pri Združenju hmeljarjev Slovenije Slavko Leskošek in Oset podelila priznanja prizadevnim hmeljarjem, to so: Milan Pustoslemšek iz občine Tabor, Anton Rančigaj z Gomilskega in Janez Štante iz Vojnika. Barbara Bosnar s hmeljske kmetije iz Gotovelj je prejela priznanje za prizadevno opravljanje funkcije hmeljske princese in delo v ZHS.

140 let in več že traja tradicija hmeljarskega likofa.

Tudi dirndl in lederhosen

Drugi del združene prireditve je naznanila Godba Laško z mažoretkami, ki so pripravile pravi spektakel, svoje so dodali povezovalka prireditve z uvodnim pozdravom, mati dogodka Marija Petre, župan Kos, aktualni hmeljski par, predsednik Oset, hmeljski kraljici Lena Schmid in Anna - Lena Ostler iz Nemčije ter letošnja ambasadorka fontane piv pevka Ani Frece, ki je prinesla lončeni vrček za pivo z bavarskega Oktoberfesta.

Glavna pijača tega dne in večera je bilo seveda pivo, ki so ga tudi tako stregla brhka dekleta v dirndlih.

KD Savinjski Oktoberfest je vsem podelil nagrade za sodelovanje. Uradni del odprtja je popestril še en izjemen nastop mažoretk, piko na i pa je dal obred zabijanja pipe v sod piva iz Pivovarne Laško. To nalogo je ob podpori laških pivovarjev opravil župan, ki ima s tem že precej izkušenj. S polnimi vrčki so nazdravili in s tem je bil letošnji Oktoberfest tudi uradno odprt, zabava pa se je lahko nadaljevala. Za razpoloženje sta skrbela ansambel Polkaholiki ter pevka Tanja Žagar, vmes ni manjkalo kakšne igre, predvsem pa izbora najlepšega dirndla (značilne obleke nemških žensk) in najštevilnejše lederhosen skupine, za kar sta tudi letos poskrbela Novi tednik in Radio Celje, medijski partner dogodka.

Janez Oset je sporočil, da je letina hmelja kakovostna.

»Zelo sem vesel, da se tradicija Hmeljarskega likofa in Savinjskega Oktoberfesta nadaljuje in vabi med nas toliko obiskovalcev. Ob tem bi si želel večje udeležbe hmeljarskih družin. To je praznik, s katerim proslavimo zaključek hmeljske letine, in prav je, da se ob tem malo poveselimo. Letošnja letina hmelja je bila povprečna, je pa kakovost zelo dobra zaradi obilnih padavin,« je zadovoljno povedal Oset, Ana Mari Petre Aubreht pa je prepričana, da Savinjska dolina brez hmelja ne bi bila to, kar je: »Žalec si kot središče hmeljarstva v Sloveniji in tudi zaradi fontane piv zasluži takšno prireditev. Savinjski Oktoberfest je naš praznik, poklon hmeljarstvu, a postaja tudi mednaroden, saj imamo goste iz Nemčije, Avstrije, Madžarske … Dober glas se širi tudi zunaj meja, za vse to pa gre zahvala vsem, ki kakor koli sodelujejo pri tem vsakoletnem projektu. Prireditev je poklon vsem kmetom, hmeljarjem, njihovim družinam, ki s pridnimi rokami pridelujejo hrano in hmelj, brez katerega naša dolina ne bi bila tako prepoznavna.«