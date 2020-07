FOTO: Arso

Zvečer se bodo še pojavljale nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija.V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na soboto. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V petek popoldne in v noči na soboto bo ob nevihtah povečana možnost za pojav krajevnih neurij.Medtem je Arso izdal največje možno opozorilo za točo.