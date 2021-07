Za zvečer Arso izdal opozorilo

Opozorilo Arsa za torkov večer, velja tudi za sredo dopoldne. FOTO: Arso

Vodnatost rek po Sloveniji je večinoma mala, le v severnem in osrednjem delu države je srednja. Ta pa se še drugi dan novega tedna zmanjšuje, a Agencija za okolje RS (Arso) napoveduje višanje rek v popoldnevu oziroma večeru, saj se obetajo krajevno močnejše padavine v večjem delu države.»Danes zvečer in v noči na sredo so predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji verjetna razlivanja in poplavljanja hudourniških vodotokov. Vodnatost rek se bo povečala predvsem na severozahodu. Povečal se bo pretok Drave. Gladina morja bo danes, v sredo in četrtek povišana, najvišja bo v času opoldanskih plim, ko so možna manjša razlivanja morja. V četrtek se bo vodnatost rek zmanjševala.«