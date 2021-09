Za znamenitim lovcem ostala zbirka divjadi (FOTO)

Anton Torkar, lovec in ljubitelj lesa FOTO: Osebni Arhiv

Lovski muzej Antona Torkarja V Muzeju z lovskih stečin, ki ga je postavil Anton Torkar, so predstavljene vse avtohtone slovenske živali, med njimi je tudi ris. Od tujih pa žirafa, los, nekaj je medvedov. »Zadnjič, ko smo pregledovali njegovo zapuščino, smo opazili, da največji jelen nima oznake, kar je bilo v navadi pri očetu. Videti je, da je bila to zadnja žival, ki jo je uplenil, preden je umrl v 73. letu starosti.« V prostoru, kjer je nagačen rakun Maks, hišni ljubljenček Torkarjevih, ki je poginil naravne smrti, so tudi priznanja, ki jih je prejel oče Anton kot lovski čuvaj, ter lovski noži. Domači načrtujejo, da bodo postavili še vitrino z njegovo lovsko obleko in posebno z orožjem. Vnukinja Ana Dvoršak je o dedkovi zapuščini spisala diplomsko delo na Višji šoli za gostinstvo in turizem Bled z naslovom Trženjski načrt za Muzej z lovskih stečin.

Nenavadna zanimivost

Muzej z lovskih stečin je zasebni lovski muzej v Lescah na Gorenjskem, ki popelje v čudoviti živalski svet.

Največji jelen v muzeju je ostal brez oznake. FOTO: Boštjan Fon

Torkar (zgoraj desno) je prekrival Liznjekovo domačijo. FOTO: Osebni Arhiv

Spomenik na leškem pokopališču je nenavaden, a zanimiv. FOTO: Boštjan Fon

Duhovita postavitev polhov FOTO: Boštjan Fon

Cela paleta ptic FOTO: Boštjan Fon

Več kot leto dni bo, odkar je umrl, Leščan, ki je bil znan po tem, da je izdelal tako imenovanega Leškega stražarja, kozolec toplar, ki stoji na vhodu v kraj. Mojster, po poklicu avtoklepar, se je ukvarjal z izdelovanjem skodel.»Po domače se temu strešniku na našem koncu reče šink'l,« pove hčiTorkar: »Njegovo zadnje delo je bila obnova Liznjekove domačije v Kranjski Gori, veliko hiš je prekril s skodlami na Veliki planini, po Lescah so njegovo delo Golčmanov kozolec v parku, cerkveni zid in podobno.«Pokojni Torkar je bil po srcu in duši lovec: »Tudi mamije lovka in vse, kar sta postavila na ogled v zasebnem družinskem lovskem muzeju, je njuno, nič ni izposojeno ali pripeljano od drugod. Oče si je želel popolnoma dodelati muzej, delal je vse ročno in tako, da je v stiku z naravo. Včasih je bil na tem mestu hlev za kmetijo. Ko smo opustili živinorejo, bila je neke vrste mini kmetija z desetimi telicami ter par ovcami in kozami, je oče takoj začel obnovo hleva. Sprva nismo vedeli, da bo to muzej, potem pa je oče počasi začel odkrivati, kaj bo tam nastalo.« Torkar je vedno rad delal z lesom in že leta 1973 postavil hiško na Ricmanovi planini v osrčju Jelovice, ki je še danes kot iz pravljice. »Nekaj bomo sicer morali obnoviti, toda kot celota je v izjemnem stanju. Vidi se, da je oče delal s srcem, za svojo dušo.«Ko je oče umrl, je hči Saša želela, da bi njegovo zadnje počivališče zaznamovalo nekaj posebnega: »Nisem pristašinja granita in kamnov. Tudi oče je ljubil les. Zato sva z možemizdelala okvir iz lesa za njegov grob, nato pa sem se za spomenik ozrla naokoli in prišla do informacij oiz Šmartnega v Rožni dolini. Gre za umetnika, ki izdeluje unikatne skulpture iz lesa. Spoznala sva se, predstavila sem mu očetovo življenje in delo, in ko sem mu omenila svojo željo, je hitro odgovoril, da se mi bo potrudil ustreči.« V spomenik, ki je bil nedavno postavljen na leškem pokopališču ob cerkvi Marijinega vnebovzetja, je bilo vloženo veliko ur truda.»Osnovni material je bil hrastov panj, in ko smo ga šli iskat, smo ga trije komaj dvignili na prikolico. Na mesto, kjer leži moj oče, smo ga postavili prejšnjo soboto,« razloži hči in nadaljuje: »Kljub temu da je spomenik nenavaden, pravzaprav zunaj ustaljenih načinov zaznamovanja počivališč pokojnih, smo do zdaj slišali veliko pohval in odobravanja. Priznam, da sem se malo bala, da bo prišlo do negodovanja, saj Lesce niso velik kraj, hkrati so tudi precej konservativne. Toda spomenik je v času, odkar stoji, postal drobna zanimivost na našem pokopališču, kar je še dodana vrednost temu, da stoji v spomin mojemu očetu.«