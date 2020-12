Za živali zbrali 8 jurjev!

Jože Rožmanec in živali si lahko oddahnejo, ljudje so se jih usmilili. FOTO: Dejan Javornik

Cilj presegli

Vsak, ki pošlje SMS z besedo NARAVA5 na številko 1919, prispeva pet evrov za pomoč pri oskrbi živali.

323 podpornikov je nakazalo 8370 evrov.

Slovenke in Slovenci smo ta mesec še enkrat pokazali, da imamo srce tudi za živali: potem ko se je začela zbirati denarna pomoč za stanovalce ZOO parka Rožman v Vrzdencu pri Horjulu, se je od drugega decembra pa do danes nabralo že prek osem tisoč evrov pomoči, ki ste jih prek spletne strani GoGetFunding – med drugimi – darovali tudi bralci Slovenskih novic. Lastnik in oskrbnik tega svojevrstnega zatočišča za raznovrstne živalise je znova zahvalil »vsem skupaj in vsakemu posebej,« verjetno bi takisto storili sibirska tigra Katjain Wotan, volkovi in medved Tim.Darovalci so lahko ob denarju pustili tudi svoje misli: darovalca z imenominpravita, da so se odločili donirati enemu naših zavetišč: »Zgodba ZOO parka Rožman je navdihujoča in jo z največjim veseljem podpremo,« so zapisali ob donaciji. Nekdo drug, ki je želel ostati anonimen, je zapisal tole: »Ker sem se moral posloviti od 19 let stare mačke, vam kot neke vrste spomin nanjo podarjam znesek.« Ob številnih zapisih, ki so podpirali skrb za živali, je darovalkazapisala željo marsikaterega človeka: »Upam da bo res ta virus čim prej usahnil in pridem pogledat.«»Zdaj se je malo umirilo z nakazili,« situacijo zadnjih dni strne Rožmanec – toda že doslej so presegli začetna pričakovanja: najprej so dosegli prvotni cilj 5000 evrov, nato so cilj dvignili na 10 tisočakov in trenutno je 323 podpornikov skupaj nakazalo 8370 evrov: »To, da je objavljen znesek, je transparentno. Verjetno kdo pomisli, da imamo več kot on sam. Ampak to je denar za boljše in lepše življenje živali,« pojasnjuje Rožmanec. Tako je zdaj zagotovljeno, da bo zlata mongolska orlica Ksenadobila svojo letalnico, Rožmanec pa utemeljeno razmišlja tudi o tem, da bi tigroma kanček razširil njun življenjski prostor.Medtem pa podporniki parka ne mirujejo: potem ko so organizirali zgoraj opisano kampanjo, so aktivirali tudi podporo prek SMS-sporočil: vsak, ki pošlje SMS z besedo NARAVA5 na številko 1919, prispeva pet evrov za pomoč pri oskrbi živali. V sodelovanju s Cankarjevo knjižnico z bližnje Vrhnike pa so naredili tudi koledarje, ki jih ponujajo, na svoji facebook strani pa so jih še duhovito komentirali: »Košuta Nežka je pogledala sebe na koledarju iz različnih perspektiv in si bila še vedno noro všeč!«Tudi skrbi za vsakdanji obrok živali bo malce manj, Rožmanec pa ima – kot vsa država – težavo s koronaepidemijo, saj zaradi nje že dolge mesece ni obiskovalcev; toda dela mu tako ali tako ne zmanjka. Rožmanec pa ob slovesu še pravi, naj vsaj odpremo okno in nasujemo hrane ptičkom: »Ker tudi tisti majhen ptič, ki bo priletel na okno, ima srce in je verjetno lačen.«