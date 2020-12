Za vsakega občana ena lučka

Svetlobna instalacija

Digitalna animacija Velenjčanke Nede Hafner na spletu simbolizira letošnji prižig prazničnih luči v Velenju.

34

tisoč prazničnih lučk krasi smreko.

V petek, 4. decembra, zvečer so v Velenju prižgali praznično razsvetljavo. »V obdobju, ko moramo še posebej paziti na zdravje drug drugega in varnost vseh nas, posebnega zabavnega in slovesnega dogodka ob prižigu nismo izvedli, ker si prizadevamo, skupaj z vsemi, ustaviti epidemijo koronavirusa in čim prej ustvariti pozitivno, bolj normalno in nekoliko praznično vzdušje,« je ob prižigu dejal župan»Potrudili se bomo, da na različne inovativne načine vseeno pričaramo pravljično razpoloženje. Še vedno upamo, da se bo lahko dedek Mraz srečal z otroki, če pa tudi to ne bo mogoče, ga bodo lahko spremljali po internetu. Zelo si želimo, da bi se stanje toliko izboljšalo, da bi se ob koncu leta lahko vsaj omejeno srečevali in skupaj nazdravili,« je dejal novi velenjski župan. So pa objavili posebno digitalno animacijo Velenjčankena spletu, ki simbolizira letošnji prižig prazničnih luči v Velenju. Sredstva, predvidena za koncert ob prižigu praznične razsvetljave, so po županovih besedah dobrodelno namenili tistim, ki jih najbolj potrebujejo. »Odboru za pomoč občankam in občanom 15.000 ter Zvezi društev prijateljev mladine Velenje 10.000 evrov.«Velenje je letos okrašeno podobno kot zadnja leta, dodali pa so nove praznične elemente na Cankarjevi cesti, svetleče smreke in orjaški svetlobni kresnici kot foto elemente, visoke tri metre. Tudi tokrat so pri sodišču osvetlili Panetovo mestno lipo v barvah slovenske zastave. V praznično podobo so odeli središče mesta, promenado, Kardeljev trg, drevesa ob Šaleški cesti, krožišče pod skakalnicami, Sončni park in vpadnico v mestni zaselek Gorica s 5000 prebivalci.Tradicionalno novoletno drevo, ki že krasi osrednji mestni trg pred kulturnim domom in mestno hišo, so postavili že pred tem. Dvajset metrov visoko smreko je podaril občan iz Gorice, osvetljuje pa jo 34.000 prazničnih lučk, za vsakega občana ena, je povedal predstojnik urada za komunalno ureditev Mestne občine Velenje. Vrednost letošnje praznične okrasitve in razsvetljave je okrog 50.000 evrov, instalacije pa bodo nameščene vse do 15. januarja 2021.