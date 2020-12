Za vsak dan v letu ena grajska sobana

Pomurje je pokrajina v severovzhodni Sloveniji ob osrednjem toku reke Mure, ki meji na tri države: Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Na razmeroma majhni površini 1337 km2 (6,6 % površine celotne Slovenije) živi okoli 115.000 prebivalcev (6 % prebivalcev Slovenije). Naziv Pomurje je prvi uporabil prleški župnik Božidar Raič daljnega leta 1865. Čeprav to ozemlju že več kot tisočletje poseljujejo Slovenci, pa živijo ti v skupni domovini zadnjih 100 let. Reka Mura, ki danes druži oba bregova in jima daje prepoznavnejši značaj, je bila dolgo ločnica, ki je določala prebivalcem na obeh straneh različen zgodovinski, politični, ...